Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров хочет взять в команду таджикского рэпера, сообщает телеканал "Дождь".

После юбилейного концерта в Санкт-Петербурге Сергей Шнуров рассказал о трендах в музыке и дальнейших творческих планах.

Шнуров признался, что давно мечтает взять в группу таджикского исполнителя.

"У меня уже очень давно есть идея: я хочу взять таджика. Я хочу делать такой гастарбайтер-рэп. Так как гастарбайтеров много, мы все их знаем, мы все с ними общаемся, и у них еще много невысказанного. Мы не знаем, как эти люди живут. Нам действительно интересно, ведь это огромный социальный пласт. Так что такая идея есть, но пока такого таджика я не нашел", — рассказал Сергей Шнуров.

Певец отметил, что не ведет целенаправленные поиски таджикского музыканта и верит, что он найдется сам.

Отвечая на вопрос ведущих, что Шнуров будет делать, если ему позвонит не таджик, а узбек, певец ответил, что это совершенно неважно, потому что "таджик — это собирательный образ", и он будет готов сотрудничать с любым подходящим исполнителем "восточной" национальности.

Напомним, год назад лидер группы "Ленинград" уже выступал с подобным заявлением. Тогда он заявил, что ищет таджика, который должен будет "петь на очень плохом русском языке".

Группа "Ленинград" существует уже 20 лет и известна своими хулиганскими песнями. В их композициях часто звучит мат и уделяется внимание алкогольно-бытовой тематике. Группа использует в своем творчестве обширный состав духовых инструментов. Самыми последними песнями, пользующимися большой популярностью среди поклонников, стали композиции "Экспонат" и "Экстаз"