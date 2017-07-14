После попытки госпереворота, совершенной 15 июля 2016 года, власти Турции арестовали более 50 тысяч человек по обвинению в причастности к мятежу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление турецкого Минюста, пишет сегодня Фергана.

«С 15 июля 2016 года в рамках расследования деятельности FЕТО (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) возбуждены дела по отношении к 169.013 подозреваемым в причастности к деятельности этой организации. В итоге 50.510 человек арестованы, в том числе 169 генералов, 7098 офицеров, 8815 сотрудников сил безопасности, 24 губернатора, 73 заместителей губернаторов», - говорится в заявлении.

В отношении 48,4 тысячи человек принято решение об освобождении под подписку о невыезде, 8087 человек находятся в розыске, 43.404 человек освобождены.

«Среди работников судебных органов, включая судей, прокуроров, адвокатов и других, арестованы 2431 человек. 1216 человек освобождены под подписку о невыезде. 265 человек находятся в розыске», - сообщает Минюст.

В июне 2017 года суд Анкары вынес первое судебное решение по делу о попытке переворота, приговорив 23 военных к пожизненному заключению. Им были предъявлены обвинения в попытке изменения конституционного строя и насильственном удержании главы администрации президента Турции Фахри Касырги во время попытки переворота.

Вечером 15 июля власти Турции объявили о попытке государственного переворота, который намеревалась совершить группа военных. Путчисты объявили по телевидению о захвате власти, вводе военного положения и комендантского часа. Основные события происходили в Анкаре и Стамбуле, где в ходе противостояния погибли более 290 человек, около 1440 получили ранения. Мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили в организации попытки госпереворота Фетхуллаха Гюлена и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

"Митинг справедливости" Фото с сайта Metro

В стране до сих пор не отменен режим чрезвычайного положения. «С учётом происходящего на данный момент не может быть и речи о том, чтобы отменить чрезвычайное положение полностью. Люди спрашивают, когда закончится этот режим. Он будет отменён, как только расследование по факту путча будет окончено», - заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган 12 июля на выступлении перед инвесторами в Анкаре.

сообщил, что «расследования по делам в отношении сторонников движения Гюлена идут полным ходом. Кроме того, мы создали огромную базу для борьбы против запрещённой Рабочей партии Курдистана (РПК). Поэтому вполне возможно, что в ближайшем будущем режим ЧП перестанет действовать. Мы уже предпринимаем шаги в этом направлении в очень ограниченной сфере».

Оппозиция не сдается. Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу инициировал 15 июня проведение «Марша справедливости» из Анкары в Стамбул в знак протеста против ареста депутата Эниса Бербероглу, приговорённого к 25 годам лишения свободы по обвинению в передаче СМИ информации о грузовиках Национальной разведывательной организации (MİT), якобы перевозящих оружие боевикам в Сирии. Марш длился 25 дней, после чего 9 июля в Стамбуле состоялась многотысячная акция протеста. Как передает «МК-Турция», НРП объявила, что в «Митинге справедливости» приняли участие 1,6 млн человек, но администрация губернатора Стамбула заявила, что число участников составило 175 тысяч человек.