На очередном чемпионате мира по фехтованию, который состоится в Лейпциге (Германия) 19-26 июля, Таджикистан будет представлен тремя спортсменами.

К воспитаннику кулябской школы фехтования Бекназару Нурову в Москве присоединятся легионеры-таджикистанцы, проживающие в Москве, Андрей Курганский и Сергей Богданов.

Бекназар Нуров впервые в своей карьере выступает на мировом чемпионате. Asia-Plus

На чемпионате мира будет разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин.

Таджикистан будет принимать участие в соревнованиях по фехтованию на шпагах и саблях. Рапиру наши спортсмены пока не освоили - нет кадров. Однако национальная федерация фехтования заявляет, что в ближайшем будущем начнет обучение спортсменов и по этой дисциплине.

Как известно, Таджикистан совсем недавно вошел в мировую федерацию, которую возглавляет известный олигарх Алишер Усманов.

Решение по столице чемпионата мира-2017 было принято на Римском конгрессе международной федерации (FIE) еще в 2015 году. Изначально главным претендентом на турнир считалась Доха, но в итоге представители Катара не стали выставлять свою кандидатуру.

Предыдущий чемпионат мира прошел в 2015 году в Москве и завершился блестящей победой российских фехтовальщиков, которые считаются самыми сильными на планете. Тогда и состоялась знакомство Алишера Усманова с таджикской национальной федерацией. Он впоследствии оказал некоторую материальную и моральную поддержку Таджикской федерации, так как она стала самым молодым членом мирового сообщества фехтовальщиков.