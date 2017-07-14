В Душанбе 15 июля пройдет очередной, второй съезд Союза адвокатов Таджикистана. По мнению некоторых членов Союза адвокатов, об очередном мероприятии высшего органа их профорганизации они были недостаточно хорошо информированы…

Как сообщил «АП» на условиях анонимности член Союза адвокатов Таджикистана, по некоторым данным, на этом съезде будет рассмотрен вопрос пересмотра протокола Первого Съезда адвокатов об избрании большинством голосов председателем Союза адвокатов в сентябре 2015 года Саидбека Нуриддинова.

«Регламент и предполагаемая повестка дня никому из участников предстоящего съезда не известны, и официально нигде не обнародованы. Не все адвокаты Таджикистана знают о съезде. Предполагается, что от четырех региональных адвокатских объединений ГБАО, РРП, Согдийской и Хатлонской областей и города Душанбе будут делегированы по десять адвокатов из региональных представительств и девять членов правления, всего будет участвовать около 60 человек, которые будут решать дальнейшую судьбу адвокатуры Таджикистана», - рассказал он.

Согласно Закона РТ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» очередной Съезд созывается один раз в два года. Об этом оповещается заранее, но этого не произошло.

Остается непонятным, почему съезд адвокатов проводится в тайне от общественности, ведь, Союз адвокатов является независимой, негосударственной и некоммерческой профессиональной организацией.

Председатель Союза адвокатов Таджикистана Саидбек Нуриддинов в интервью «АП» подтвердил, что завтра состоится очередной съезд Союза адвокатов.

Нуриддинов утверждает, что информация о проведении съезда была обнародована СМИ.

«На повестке дня - двадцать четыре вопроса, это рассмотрение предложений по внесению изменений в Налоговый Кодекс РТ, в части налогообложения адвокатской деятельности, отчет ревизионной комиссии Союза о проделанной работе, предложение о внесении изменений в Закон РТ «О праздничных днях», перенести профессиональный праздник адвокатов с 26 мая на 18 сентября и многое другое. Вопроса о переизбрании председателя Союза адвокатов нет. Если делегаты предложат, то это их воля, съезд рассмотрит и этот вопрос», - сказал он.

В апреле прошлого года Министерство юстиции Таджикистана лишило статуса адвоката главу Союза адвокатов республики Саидбека Нуриддинова. Не пройдя экзамен квалификационной комиссии Минюста, С. Нуриддинов обратился в суд.

В интервью «АП» Саидбек Нуриддинов, заявил, что его претензии в судебном обращении сводятся к тому, что комиссия Минюста, которая экзаменует адвокатов, безосновательно и незаконно отстранила его от адвокатской деятельности. Судебные разбирательства продолжаются.

«Главой Союза адвокатов меня избрал съезд, и только съезд может лишить меня этого статуса. Несомненно, есть определенные члены Союза адвокатов, которые не без участия заинтересованных лиц хотят раздуть эту тему в СМИ», - резюмировал Нуриддинов.