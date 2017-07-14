Компания Apple может задержать поставки новых аппаратов iPhone. Как сообщило издание MarketWatch со ссылкой на аналитиков, выпуск новых гаджетов могут либо заморозить, либо вывести на рынок без сканера для отпечатков пальцев.

С установкой сканера отпечатков пальцев возникли определенные сложности, поэтому выход iPhone 8 может задержаться. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщило ИА Nation News.

Выяснилось, что проблемы образовались с расположением сканера Touch ID. Устранение заминки может растянуться до конца лета. Это будет означать, что презентация смартфона автоматически переносится с сентября на более поздний период.

Ожидается, что у iPhone 8 сканер отпечатков пальцев разместят под кнопкой включения устройства. По версии китайских инсайдеров, Touch ID окажется на задней панели под логотипом.

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