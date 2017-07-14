Президент России Владимир Путин подарил хоккеисту Александру Овечкину и модели Анастасии Шубской ​на свадьбу чайный сервиз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Российский хоккеист и капитан американского хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская отметили свадьбу 8 июля в «Барвиха Luxury Village».

НТВ Как рассказала супруга знаменитого хоккеиста, от президента молодые получили чайный сервиз. Он состоит из прозрачных чашек, блюдец и чайника, украшенных узором в виде переплетающихся лепестков. К подарку приложена поздравительная открытка.

На свадьбе присутствовали артисты и государственные деятели, в том числе зампредседателя правительства России Аркадий Дворкович, победивший в танцевальном конкурсе.



Александр Овечкин — профессиональный российский хоккеист, капитан и нападающий в американском клубе Washington Capitals. Овечкин начинал спортивную карьеру с хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году спортсмен дебютировал в НХЛ за Washington Capitals, в составе которого играет до сих пор.