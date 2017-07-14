На какую сумму государство страхует наши вклады? Как можно добиться отмены или уменьшение штрафа по суду? На эти и другие вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

Надежда на амнистию

- Мой сын осужден по ст. 237, ч.1, за драку, и ему присудили штраф 25 000 сомони. Он нигде не работает, в 1998 году он лежал в психиатрической больнице. Я - его отец, работаю учителем в школе, и у меня большая семья, платить за него я не могу. Хочу знать, попадет ли он под амнистию ко Дню независимости и как можно добиться отмены или уменьшения штрафа?

Асроров, Согдийская область, Зафарабадский р-н

- В случае если преступление было совершено до вступления в силу Закона "Об амнистии" от 24.08.2016 года, то данное преступление подпадает под амнистию и ваш сын будет освобожден от уплаты штрафа. В случае если преступление совершено после принятия вышеназванного акта амнистии, то до принятия следующего закона "Об амнистии" ваш сын будет обязан выплатить данный штраф.

Однако если ваш сын не работает и не имеет имущества, на которое допускается обратить взыскание, то судебный исполнитель в порядке ч. 2 ст. 31 Кодекса исполнения уголовных наказаний РТ вносит в суд представление о замене штрафа другим наказанием (исправительные работы).

"Исправительные работы отбываются в соответствии с приговором суда по основному месту работы осужденного или в иных местах, определяемых инспекцией по исправительным делам, но в пределах населенного пункта, где проживает осужденный, с учетом его трудоспособности и, по возможности, специальности" (ч.1 ст. 39 вышеназванного Кодекса).

Вклады и страховка по ним

- Можете ли вы ответить на следующий вопрос в своей рубрике «Ваш личный юрист»: какова сумма, на которую застрахованы вклады государством? Я раньше слышал про 14 тыс. сомони, но в одной из статей «АП» была указана сумма 17,5 тыс. сомони.

- Сумма возмещения страховых вкладов, согласно части 1 статьи 22 Закона "О страховании сбережений физических лиц", составляет 350 показателей для расчетов: "При возникновении страхового случая Фонд возмещает вкладчику сумму застрахованных сбережений в кредитной организации. Размер возмещения застрахованных сбережений составляет не более 350 (триста пятьдесят) показателей для расчетов".

Один показатель с 2017 года равен 50 сомони. Поэтому данная сумма составляет 17 500 сомони. Также согласно части второй данной статьи, "если вкладчик имеет несколько счетов сбережений в кредитной организации, сумма страхового возмещения будет осуществляться на основании суммарного размера денежных средств, находящихся на сберегательных счетах, и эти счета рассматриваются как один сберегательный счет".

Таким образом, если у физического лица несколько депозитов, то ему из фонда в сумме возмещается не более 350 показателей.

Как вернуть деньги за квартиру?

- В 2012 году я заплатил одному частному застройщику деньги за квартиру. Договор он не оформил, а дал только расписку, в которой указана сумма. Прошло уже пять лет, но дом так и не построен. Оказалось, что у него не было даже разрешения на постройку этого дома. Вот уже пять лет я пытаюсь получить свои деньги (сумма большая). Он выплачивает мне частями, но мне нужны деньги, чтобы я смог купить себе жилье.

Могу ли потребовать от него всю сумму и могу ли я получить еще и компенсацию за моральный ущерб?

Мавлон

- Уважаемый Мавлон! Вы имеете право получить всю сумму единовременно. Также можете потребовать возмещения ущерба за неправомерное использование чужих денежных средств, согласно части 1 статьи 426 Гражданского кодекса РТ: "За неправомерное пользование чужими денежными средствами в результате неисполнения денежного обязательства, либо просрочки в их уплате, либо их неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежит уплате процента на сумму этих средств».

Размер процентов исчисляется исходя из средней учетной ставки банковского процента, определяемого Национальным банком Республики Таджикистан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из средней учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения им на день фактического платежа. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законодательным актом или договором.

Как «убрать» учредителей

- Расскажите о порядке проведения процедуры. Учредителями нашей компании являются 4 человека. Как можно вывести из состава учредителей двух человек? Заявления о просьбе вывести их из состава учредителей имеются.

Заранее благодарим.

- Здравствуйте. 2 учредителя, которые хотят выйти из общества, могут провести отчуждение своей доли (продать, подарить и т.п.) в пользу других учредителей, самого общества или же третьих лиц, если учредители не используют свое преимущественное право покупки, согласно статье 22 Закона РТ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее Закон).

Вам нужно будет составить протокол общего собрания учредителей, где описывается, на каких условиях выходят учредители. Уступка доли (части доли) в уставном капитале общества должна быть совершена в простой письменной форме, если требование о ее совершении в нотариальной форме не предусмотрено уставом общества. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале общества, установленной настоящим пунктом или уставом общества, влечет ее недействительность (часть 5 статьи 22 Закона).

Далее вам необходимо в течение 5 дней с момента подписания протокола письменно информировать об этом орган госрегистрации (часть 3 статьи 27 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").