Гражданам Киргизии не придётся получать российские водительские права, в отличие от граждан Таджикистана

Государственная дума РФ в третьем чтении приняла законопроект, который разрешает гражданам Кыргызстана работать в России водителями без получения российских прав. "За" проголосовали 363 депутата, против - ни одного, пишет Медуза.

Ранее депутаты заручились поддержкой президента России Владимира Путина, чтобы сделать для Киргизии исключение. Работать в России профессиональными водителями смогут граждане любых стран, где, как и в Киргизии, русский язык признан государственным.

Закон вступит в силу сразу после подписания президентом и опубликования.

5 июля российский президент Владимир Путин официально поддержал идею признать в России национальные водительские права Кыргызстана так, как это было сделано с белорусскими правами.

Теперь водителям их Кыргызстана также не придется пересдавать экзамены в России (на русском языке), и они смогут работать водителями транспорта (в том числе такси и общественного транспорта), имея лишь документ, выданный на родине.

С 1 июня 2017 года вступил в силу закон о запрете иностранным водителям работать в России по национальным (а не российским) водительским правам. Этот закон многократно откладывали, но весной 2017 года не успели это сделать. Теперь именно законопроект об отсрочке переписали под исключение для граждан Киргизии.