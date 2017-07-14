Управление Государственной автомобильной инспекции МВД Таджикистана настоятельно рекомендует владельцам водительских прав старого образца заменить их на новые – биометрические водительские удостоверения. Обращение опубликовано на сайте МВД РТ.

Также Госавтоинспекция призывает владельцев автотранспортных средств с нестандартными государственными номерными знаками в кратчайшие сроки заменить госномера на стандартные госномера.

В отношении водителей, фотография в водительских правах которых не менялась в течении 10 календарных лет, будут применены штрафные санкции, так, как такие права считаются недействительными, подчеркивает УГАИ.

Такж ГАИ предупреждает, что в случае вождения автотранспорта со старыми водительскими правами или нестандартными государственными номерами, автотранспортное средство будет сопровождено на спецстоянки, где будет стоять до выполнения водителем вышеуказанных требований.

Граждане, для получения подробной информации смогут обращаться по телефонам: 235-05-12, 235-04-23 и 235-79-29 .

Между тем, в редакцию "АП" уже обратилось несколько человек, которых вчера вечером останавливали ГАИшники с требование заплатить штраф - 350 сомони за "старый" серийный госномер автомашины.

"Сами ГАИшники сказали мне, что решение о том, что какие-то определенные серии номеров теперь считаются неподходящими, было принято только в час дня. Так почему об этом не объявили заранее?, - возмущается жительница душанбе Нигора. М. - И с чего сразу такая сумма - 350 сомони? За что?!"

Сегодня в ГАИ республики пройдет пресс-конференция, во время которой "АП" также попытается получить и ответ на вопрос обратившихся к нам граждан.