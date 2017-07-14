Шавкат Мирзиёев настоял на том, чтобы все депутаты и сенаторы Олий Мажлиса (парламент Узбекистана) обзавелись страницами в социальных сетях, сообщает Podrobno.uz. Президент Узбекистана уверен, что избиратели должны быть в курсе той работы, которую выполняют народные избранники.



Он отметил, что депутаты должны открыть личные аккаунты в соцсетях, и это позволит им проводить прямой диалог с населением и оперативно решать проблемы.

"Вы должны создать свои страницы в социальных сетях и размещать там всю необходимую информацию о своей работе. Многие страны мира уже давным-давно перешли на эту систему", – обратился Мирзиёев к депутатам и сенаторам на селекторном совещании в Законодательной палате парламента.



Министру по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзоду Шерматову он поручил заняться этим вопросом. По словам президента, партии на сегодняшний день далеки от выполнения тех обещаний, которые давали электорату, а их фракции в Законодательной палате не выдвигают никаких инициатив и предложений.



В качестве примера президент привел следующие цифры: с 2015 по 2017 годы парламентом принято 55 законов, и ни один из них не инициировали фракции. «Ни одного! Разве этот факт не является оценкой деятельности политических партий?» – возмутился Шавкат Мирзиёев.

Парламент Узбекистана состоит из двух палат — нижней (Законодательная палата) и верхней (Сенат). Срок полномочий депутатов Законодательной палаты и Сената — пять лет.



Всего в парламенте 150 депутатов, которые представляют Либерально-демократическую партию, Демократическую партию «Национальное возрождение», Народно-демократическую партию Узбекистана, Социал-демократическую партию «Справедливость» и Экологическое движение Узбекистана.