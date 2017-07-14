Авария произошла на востоке Таджикистана на автомобильной трассе Дарваз-Нурабад: автомобиль Hyundai Starex упал в пропасть в результате камнепада, сообщает пресс-служба МВД РТ. За рулем машины находился за 24-летний мужчина. Он погиб.

В результате происшествия также погибли две женщины. Остальные четверо пассажиров, в том числе двое детей, были госпитализированы в больницу, сообщает ведомство.

Сегодня КЧС Таджикистана предупредил таджикистанцев о "разгуле" стихии в ближайшие дни. 14-15 июля на юге страны и в ряде районов республиканского подчинения ожидается усиление ветра с порывами 13-18 м/с и пыльная буря.

КЧС отмечает, что до конца недели в высокогорных зонах сохраняется таяние снегов, ледников и увеличения объёма воды в реках, что может привести к селевым паводкам, оползням и камнепадам, и призывает граждан отказаться от поездок по горным трассам.