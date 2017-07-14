«Агроинвестбанк» для обеспечения эффективной деятельности планирует привлекать средства иностранных финансовых институтов. Банк уже ведут переговоры с потенциальными инвесторами из разных стран, в частности из Китая, сообщили «АП» в ОАО «Агроинвестбанк».

В банке отметили, что в настоящее время в рамках технической поддержки Европейского банка реконструкции и развития в банке работают консультанты международной консалтинговой компании Alvarez&Marsal.

«На основании оценки финансового состояния и анализа операционной деятельности «Агроинвестбанка» консультанты разработают план реструктуризации и руководство по реализации этого плана, а также новую бизнес/операционную модель. По завершению своей работы консультанты подготовят указанные документы и представят свое заключение относительно дальнейшего пути эффективного функционирования банка. Потенциальные инвесторы, с которыми мы контактируем, в свою очередь ожидают ознакомиться с указанными заключениями консультантов, прежде чем принять какое-либо решение о возможном инвестировании в банк», - пояснили в банке.

Следовательно, продолжил собеседник, условия предоставления финансирования, объем вкладываемых средств, форма вложения денег, точные сроки – все это еще предстоит определить, если соответствующий потенциальный инвестор после ознакомления с заключением консультантов примет решение предоставить финансирование «Агроинвестбанку».

«Помимо прочего, консультанты также оценивают эффективное использование банком выделенных правительством средств, и результат этой оценки также будет включено в их итоговом заключении», - добавили в банке.

Напомним, специалисты консалтинговой компании Alvarez&Marsal работают также в другом проблемном банке Таджикистана – ОАО «Точиксодиротбанк».

В конце мая этого года Национальный банк Таджикистана сообщил о заключении договоренностей с компанией Alvarez&Marsal относительно разработки плана оздоровления двух системообразующих банков - ОАО «Агроинвестбанк» и ОАО «Точиксодиротбанк». Отмечалось, что техническую помощь для проведения этих работ предоставит ЕБРР.

«Тоджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк», на которые приходилось около половины всех активов таджикских банков, в начале прошлого года столкнулись с острой нехваткой ликвидности. Эти банки стали систематически не справляться с выполнением своих обязательств перед клиентами.

Исправлением ситуации в этих банках в прошлом году занимались временные администрации НБТ. В начале нынешнего года правительству пришлось предоставить этим банкам финансовую поддержку, общий объем которой составил 3 млрд 320 млн сомони.

Alvarez&Marsal считается одним из мировых лидеров в сфере антикризисного управления, проектов по реструктуризации, банкротствам, повышению операционной эффективности. Компания работает в странах Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.