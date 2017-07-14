В Раште 40 семей были эвакуированы из-за возможного схода оползня в горах Таджикабада. Сильная жара, которая наблюдались в конце прошлой и в начале этой недели, спровоцировала усиленное таяние снега в горах, возникла угроза схода оползня в селах Фатхобод и Капали. КЧС приняло решение эвакуировать людей в безопасные места.

Начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) РТ Умеда Юсупова сообщила «АП», что для мониторинга ситуации в данном районе с двух сторон речки Шурак выставлены посты. Специалисты КЧС изучают ситуацию скопления снежной массы. В настоящее время по руслу реки идет сход воды и грязи, которые собрались под снежно-ледниковой массой.

Сотрудники КЧС ведут разъяснительные работы с местными жителями о необходимости соблюдения правил безопасности.

По словам Юсуповой, вчера, 13 июля, в результате обильных дождей повысился уровень воды в реке Хингоб Сангворского района, что стало причиной затопления участка автодороги Сангвор-Душанбе. Для расчистки трассы была привлечена техника дорожных служб министерства транспорта страны. В настоящее время дорога восстановлена, движение автотранспорта открыто.