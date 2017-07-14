Министерство внутренних дел РФ разработает миграционный кодекс. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой на заседании президиума Совета законодателей страны при Федеральном собрании, пишет РБК.
«Мы планируем провести ревизию существующего законодательства и приступить к подготовке миграционного кодекса РФ», — цитирует горового ТАСС.
Горовой отметил, что миграционные потоки, как и их цели, меняются, в связи с чем должно меняться и регулирующее миграционную политику в стране законодательство. «Миграционное законодательство постоянно будет меняться», — добавил он.
Замглавы МВД заверил, что давление со стороны приезжих на криминогенную картину в России является «несерьезным»: по его словам, число преступлений, совершаемых мигрантами, каждый год снижается.
«Мы регистрируем снижение преступлений как с их стороны, так и в отношении них», — заметил Горовой.
По информации ведомства, в настоящее время на территории России находятся около 14 млн мигрантов.
В конце прошлого года глава МВД Владимир Колокольцев называл 10 млн человек, что составляет 7% от численности всего населения страны.
О том, что в России появится миграционный кодекс, в декабре 2016 года писала «Независимая газета». По данным издания, подготовкой соответствующего проекта занимаются правозащитные организации совместно с главным управлением по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России. Политику в отношении приезжих, писала тогда газета, предлагается вести более гуманно.
Подразделение МВД планирует заменить единым документом уже существующее разрешение на временное проживание и вид на жительство.
Также будут готовиться поправки относительно прекращения гражданства другого государства для тех носителей русского языка, кто хочет получить российское гражданство.
В конце июня газета «Коммерсантъ» сообщала, что МВД подготовило новую концепцию миграционной политики на 2018–2020 годы, которая заменит действующую концепцию регулирования в этой области, принятую еще в 2012 году уже расформированной Федеральной миграционной службой (ФМС; полномочия в области миграции в 2016 году были переданы МВД).
Необходимость обновления законодательства в области миграции пояснили «политической нестабильностью в различных регионах мира», которая «усиливает миграционную подвижность» населения. Так, в ведомстве считают, что перенаправлять миграционные потоки в России необходимо на Дальний Восток и в Байкальский регион. А чтобы мигранты переезжали в приграничные «стратегически важные и трудонедостаточные регионы», МВД предлагает создать для них инфраструктуру и упростить допуск к образовательным, медицинским и социальным услугам. Оно также хочет увеличить подъемные для россиян до 1 млн руб.
В международной практике миграционный кодекс как документ, определяющий государственную политику в отношении приезжих, есть только у Азербайджана. Он был принят в 2013 году. В Европе действует Визовый кодекс — документ, который обязывает въезжающих на территорию Евросоюза граждан других стран оформлять визы. Помимо этого каждое государство определяет свою миграционную политику с занесением в законодательство, однако практика выделения таких правил в отдельный кодекс почти не наблюдается.
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