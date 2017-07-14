Столица Таджикистана впервые в своей истории принимает самый престижный турнир в мире тенниса – Кубок Федерации. Fed Cup - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе.

Организатором турнира является Международная федерация тенниса, это аналог чемпионата мира среди женщин. Мужской турнир известен под названием Кубка Дэвиса и в нем таджикская сборная регулярно, пусть в самой последней группе, принимает участие. А женский теннис Таджикистана был лишен такого удовольствия из-за отсутствия внимания со стороны спортивного руководства страны.

В период независимости женская сборная РТ единожды – в 1998 году участвовала в Кубке Федерации. После долгих лет отсутствия в теннисной карте мира, девушкам Таджикистана вновь удалось заявить о себе – на этот раз у себя на родине. Мировая федерация доверила проведение чемпионата II группы зоны «Азия-Океания» столице Таджикистана.

С 17 по 23 июля любители игры «аристократов» могут посетить теннисный корт на Центральном стадионе Душанбе и насладиться игрой мастериц «большой ракетки» из 13 стран региона - Гонконга, Индонезии, Ирана, Кыргызстана, Малайзии, Новой Зеландии, Пакистана, Сингапура, Туркменистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Также в турнире под единым флагом Океании выступят представители маленьких островных стран этого континента.

В составе каждой сборной по 4 игрока и капитан команды (в большом теннисе так называется тренер).

В состав сборной Таджикистана вошли лучшие на сегодня ракетки республики – Анастасия Турсунова (16 лет, Душанбе), Тахминахон Бурханова (23 года, Согдийская область), Камила Муллоева (17 лет, Душанбе) и Наргисахон Яхъева (15 лет, Душанбе). Капитан команды – известный тренер Мансур Яхъяев.

Анастасия Турсунова – первая ракетка Таджикистана, действующая чемпионка республики, победительница Кубка Президента Таджикистана.

Особо следует обратить внимание на Тахминахон Бурханову. Она в последнее время проживает и тренируется в Испании. «В Валенсии, где я временно живу и занимаюсь теннисом профессионально под руководством опытных тренеров, есть все условия для повышения мастерства», - говорит она. Бурханова по приглашению Национальной Федерации тенниса Таджикистана специально приехала в Душанбе для участия в самом престижном для женщин турнире – Кубке Федерации. Это хороший шанс для Бурхановой показать себя на родине, так как она долго не участвовала во внутренних соревнованиях.

Камила Муллоева и Наргисахон Яхъева также являются победительницами ряда турниров республиканского уровня. Участие в Кубке Федерации открывает перед ними новые горизонты, чтобы выйти на международный уровень.

Согласно программе, 13 команд II группы зоны «Азия-Океания» будут разделены на две подгруппы, победители которых получат путевку на повышение в классе – в следующем году будут играть в более сильной I группе.

«О перспективах сборной Таджикистана пока говорить рано, - считает Мирхусейн Яхъяев, Генеральный секретарь ФТТ. – Итоги турнира покажут наше слабые и сильные места, потом можно будет делать какие-то выводы и двигаться дальше».

Несколько слов о других участниках. Исходя из личного рейтинга теннисисток на мировой табели, лучшие спортсменки собраны в сборной Узбекистана, и безусловно эта команда является главным фаворитом соревнований.

Капитан команды Ирода Тулаганова в свое время выиграла Уимблдонский турнир (один из четырех Большого Шлема). Самая титулованная и рейтинговая – Сабина Шарипова (156-е место в мире).

Любителям тенниса хорошо знакомо и имя Нигины Абдураимовой (225-е место в мире). Самой опытной является 33-летня Акгуль Аманмурадова, правда, в последнее время она несколько сдала свои позиции, сейчас располагается на 377-м месте в мировом рейтинге. Следует отметить, она долгие годы лидировала в узбекском теннисе, являясь первой ракеткой страны. Камола Умарова считается восходящей звездой узбекского тенниса, она также входит в число рейтинговых теннисисток турнира.

К фаворитам можно отнести и Гонконг (как и Узбекистан, все члены сборной входят в список 1000 сильнейших теннисисток мира), Индонезии и Новой Зеландии.

Специалисты причисляют в число крепких команд и сборных Ирана, Океании и Пакистана.

Руководитель национальной федерации тенниса Шохин Саидов уверен, что проведение турниров такого значения в Таджикистане приносит двойную пользу, с одной стороны у местных спортсменов появится возможность приобрести международный опыт и повысить свой уровень, с другой стороны, посещение многочисленных гостей положительно повлияет на развитие туризма.

Федерация настольного тенниса приглашает всех таджикистанцев посетить корты «Тоджварз» и «Рохи охани Точикистон» на праздник тенниса и поддержать наших девушек, которые дебютируют на Кубке Федерации.