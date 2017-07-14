Министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Рахимзода Рамазон Хамро посетил в четверг Согдийскую область. Здесь министр сдал новые отделы внутренних дел, принял участие в сборе урожая с подсобных земель УМВД в Согде и встретился с ответственными лицами органов милиции, с которыми обсудил подготовку к осенне-зимнему периоду на 2017-2018 гг., сообщает пресс-служба ведомства.

Глава МВД заложил первый камень в фундамент современной казармы сотрудникам Отряда милиции особого назначения.