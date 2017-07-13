Известный таджикский дзюдоист Комроншох Устопириён может снова выступать на соревнованиях внутри страны. Но если сам того захочет. Наказание может быть снято после того, как он обратится с такой просьбой в Комитет по делам молодежи и спорта РТ.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Комитета Ахтам Абдуллозода, отвечая на вопрос журналистов, снимут ли с известного борца наказание после его успехов на международной арене.

«Если сам спортсмен подаст в Комитет заявление по этому поводу, рабочая группа пересмотрит принятое ранее решение о его дисквалификации», - заявил Ахтам Абдуллозода.

Пока такого обращения от самого спортсмена Комитет не получал.

«Если поступит заявление, Комиссия, принявшая решение о дисквалификации Устопириёна рассмотрит инцидент заново и возможно, отменит принятое ранее решение. Но лично по моему мнению, это наказание было справедливым. Каждый спортсмен в ответе за свои поступки», - сказал Ахтам Абдуллозода.

Дважды чемпион Азии Комроншох Устопириён был отстранен от участия во внутренних соревнованиях по национальной борьбе до апреля 2019 года. Это случилось после скандального поединка на соревнованиях по борьбе гуштингири в душанбинском комплексе «Наврузгох», которые состоялись 23 марта.

Ахтам Абдуллозода подчеркнул, что решение о дисквалификации именитого таджикского спортсмена было принято рабочей группой, в состав которой входили тренеры и руководители федераций по видам борьбы, судьи, представители спортивного руководства страны.

Сразу после дисквалификации Комроншох Устопириён принял участие в нескольких важных международных турнирах и завоевал медали различных достоинств, заныв первое место в своем весе в мировом рейтинге дзюдоистов.

27 мая Комроншох Устопириён стал двукратным чемпионом Азии в Гонконге.

Выступая в весовой категории до 90 кг, Устопириён на пути к финалу одержал победу над Аллиханом Ганамом, выступившим под флагом Международной федерации дзюдо (IJF), Мухаммадкаримом Хуррамовым из Узбекистана и Шоичиро Муканом из Японии.

После этого многие пользователи социальных сетей и болельщики спортсмена в своих обращениях просили руководство Комитета по делам молодежи и спорта отменить наказание Комроншоху.