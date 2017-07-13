Повышение зарплат и пенсий не успевает за ростом цен на рынках, повышением тарифов на коммунальные услуги, а самое главное, за инфляционными скачками. Наиболее уязвимыми в этом плане являются социально незащищенные слои населения. Кому и какая помощь оказывается?

За комментариями «АП» обратилась в управление социальной защиты населения Минздрава и соцзащиты населения.

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- Резкие периодические скачки курса сомони по отношении к иностранным валютам сказываются на всей нашей жизни, - говорит столичный пенсионер Валиджон Самадов. – Практически все дорожает и становится недоступным. И хотя тарифы на электроэнергию, водоснабжение и прочие коммунальные услуги повышаются не так часто, но на фоне инфляции и мизерных пенсий и льгот все равно оплата этих услуг становится для нас невозможной.

Вали Самадов интересуется, для какой категории граждан предусматриваются льготы, как часто они индексируются в связи с повышением тарифов или инфляции.

А житель Канибадама Умар Алиев говорит, что для получения адресной социальной помощи джамоаты просят представить пакет документов на получение помощи с заполненной анкетой о доходах и имуществе всех членов семьи, но неясно, какова эта соцпомощь.

- Какую сумму можно получить при признании малоимущим и входит ли сюда компенсация по оплате коммунальных услуг? - спрашивает читатель.

Кто вправе?

Ответить на вопросы читателей «АП» попросила начальника управления социальной защиты населения Минздрава и соцзащиты населения Кудратулло Курбанова. По его словам, в Таджикистане вопросы определения статуса малообеспеченности семей, назначения и выплаты компенсации оплаты за использованную электроэнергию регулируются постановлением Правительства РТ от 1 августа 2008 года № 379 «Об усилении социальной помощи малоимущим семьям и гражданам», где установлено, что малоимущим семьям и гражданам назначается компенсация оплаты за электроэнергию и природный газ.

Бедных в Таджикистане более 30 процентов населения Фото Asia-Plus

Данным постановлением также утверждены Правила и порядок определения малообеспеченных семей, назначения и выплаты компенсации оплаты за использование электроэнергии и природного газа, а также условия назначения и порядок выплаты компенсации этим категориям населения.

- Право на получение компенсации оплаты за пользование электроэнергией и природным газом имеют семьи или одиноко проживающие граждане, признанные комиссиями по настоящим Правилам малообеспеченными, - говорит Курбанов. - Компенсация назначается по месту жительства малообеспеченным семьям (одиноким), суммарный ежемесячный доход которых не превышает 50 процентов установленного размера минимальной заработной платы на каждого члена семьи (гражданина). Эта выплата осуществляется на основании личного заявления главы семьи (домохозяйства) или одиноко проживающего гражданина и рекомендации комиссии органа самоуправления джамоата, поселка или жилищно-коммунальных органов и махаллинских советов.

Курбанов добавил, что многодетным семьям, потерявшим кормильца и имеющим нетрудоспособных детей, семьям, в составе которых имеются два и более инвалидов, в том числе таким, где глава является нетрудоспособным инвалидом, а также одиноко проживающим престарелым гражданам и инвалидам, у которых среднемесячный доход на каждого члена семьи (гражданина) равен или ниже 50 процентов среднемесячной заработной платы, имеют преимущественное право на предоставление компенсации.

- Только за прошлый год более 100 700 семей получили компенсацию на общую сумму 17 828 954 сомони, - указал собеседник.

Если нет счетчика

В управлении социальной защиты населения Минздрава и соцзащиты населения разъяснили порядок определения размера компенсации при отсутствии счетчика - по сезонным нормам потребления электроэнергии.

Так, в период с апреля по сентябрь - за фактическое потребление электроэнергии до 100 кВт∙ч в месяц семье (хозяйству) или гражданину. В период с октября по март - за фактическое потребление электроэнергии до 200 кВт∙ч в месяц семье (хозяйству) или гражданину.

Для семей, использующих только электроэнергию, существует свой норматив определения размера компенсаций.

Так, в период с апреля по сентябрь - до 150 кВт∙ч в месяц семье (хозяйству); в период с октября по март - до 250 кВт∙ч в месяц семье (хозяйству).

По словам специалистов, ответственными за определение фактического объема потребления электроэнергии являются подразделения энергосбыта и предприятия по снабжению природным газом, и они обязаны оказывать содействие районным комиссиям в определении малоимущих семей и граждан, имеющих задолженности по оплате за пользование теми или иными услугами.

Новый метод, но пока пилотный

Специалисты Минздрава отмечают, что вот уже шесть лет в сорока пилотных районах реализуется новый механизм назначения и выплаты адресных социальных пособий (АСП). Этот механизм используется вместо компенсации оплаты за электроэнергию, а также пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей, обучающихся в общеобразовательных школах республики, то есть в результате объединения двух действующих пособий.

По словам экспертов, граждане Таджикистана, считающие себя малообеспеченными и по объективным причинам находящиеся в трудных жизненных условиях, из которых не могут выбраться самостоятельно, для получения АСП подают заявление в отдел или сектор социальной защиты населения пилотного района. Бланки заявления и документов, необходимых для получения АСП, выдаются сельскими и городскими джамоатами, управлениями ЖКХ или махаллинскими комитетами по месту жительства заявителя бесплатно. Размер АСП на одну семью (гражданина) составляет 400 (четыреста) сомони в год и выплачивается поэтапно - ежеквартально по 100 (сто) сомони. Следует отметить, что по состоянию на 1 июня 2017 года АСП получают более 68 000 семей и одиноко проживающих граждан. Сумма выплат на этот период составляет 6 886 600 сомони.

Вода и другие услуги

Относительно повышения тарифов на электроэнергию, Курбанов заявил, что этот вопрос регулируется Концепцией тарифного регулирования в электроэнергетической отрасли Республики Таджикистан, утвержденной постановлением Правительства РТ от 27 мая 2017 года за № 259.

Относительно компенсаций оплаты за водоснабжение, коммунальные услуги и услуги телефонной связи специалисты пояснили, что нормативно-правовыми актами республики не предусмотрены выплаты компенсационного характера, в том числе в связи с повышением цен и тарифов на указанные услуги для населения. Но эксперты напоминают, что законодательством установлены для определенных групп населения (инвалидов; ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним; участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; лиц, получающих пенсии за особые заслуги) льготы по оплате занимаемого жилого помещения, коммунальных услуг (независимо от жилищного фонда) (за исключением оплаты за электроэнергию и природный газ), абонентной платы за услуги связи.

Все эти категории льготников, независимо от повышения цен и тарифов на услуги, освобождаются полностью или частично (50%) от оплаты.

Так, например, в ст. 31 Закона РТ «О социальной защите инвалидов» говорится: «Инвалиды I и II групп имеют право на льготы по оплате жилья, коммунальных услуг (за исключением оплаты за электроэнергию и природный газ) и телефона, а также на льготы при выкупе в личную собственность занимаемого государственного дома (квартиры) в размере 50 процентов, и им предоставляется право на внеочередную и бесплатную установку телефона, проведение линий электроэнергии, газа и питьевой воды.

Местные органы государственной власти, другие организации могут в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством РТ устанавливать дополнительные льготы инвалидам по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, местных налогов и других платежей».

Малоимущие могут обращаться!

В завершение беседы начальник управления соцзащиты населения Минздрава и соцзащиты населения РТ Кудратулло Курбанов отметил, что в этом году в Таджикистане в целях смягчения трудной жизненной ситуации и поддержания малоимущих граждан и семей и усиления их социальной поддержки был подписан новый Закон «Об адресной социальной помощи» (от 16.02.17, №335), который определяет правовые, финансовые и организационные основы оказания адресной социальной помощи малоимущим гражданам и направлен на улучшение их социального положения.

- Пользуясь возможностью, хотел бы порекомендовать гражданам страны, которые считают себя малообеспеченными, обращаться в отделы (секторы) социальной защиты населения городов и районов по месту жительства для определения уровня их материального и социального положения и оказания им социальной помощи, - сказал Курбанов.