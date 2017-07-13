Впервые в истории Великобритании мусульманская гей-пара сыграла свадьбу. Скромная свадебная церемония рошла в городе Уолсолл, где 24-летний Джайд Чоудхури связал себя узами брака с 19-летним Шоном Роганом, сообщает Cosmopolitan.
«24-летний Джаэд Чоудхури родился в обычной мусульманской семье в Бангладеш. С детства он понимал, что не такой, как остальные мальчики. Джаэд не любил футбол, зато ему нравилось смотреть шоу о моде. В школе над Джаэдом издевались, а дома на него давил отец. Понимая, что его сын растет особенным, мужчина пытался найти ему девушку, менял его школы и даже как-то отправил в паломничество… Однако все было безрезультатно», — говорится в сообщении.
Джаэд уехал жить в Великобританию, но и там столкнулся с непониманием. Со временем Джаэда стали посещать суицидальные мысли. Однажды он плакал в одиночестве на скамейке в парке. К нему подошел молодой человек и спросил, все ли в порядке. Это был 19-летний Шон Роган (Sean Rogan), его будущий супруг, пишет издание.
Джаэд и Шон сыграли свадьбу в традиционной одежде. «Таким образом я показываю, что мне наплевать на мнение окружающих. Моя семья до сих пор считает, что это болезнь, которую можно вылечить. Хочу сказать всем людям, которые проходят через то же самое, что все в порядке. Мы хотим показать миру, что вы можете быть геем и мусульманином», — прокомментировал свою свадьбу Джаэд.
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Кризис6 минут назад
Боже упаси минуты молчания в Уолсолле, из за таких уродов...гей ты не гей, живы и не пропагандируй свою подлую жизнь...
ManUnited36 минут назад
Азиаиы Вы там совсем ?))) еще и фото прикрепили...ужас
Капитальный Гражданин56 минут назад
АП вы уже совсем разум потеряли? Вы когда нибудь где нибудь видели чтобы мусульманин и гей не противоречили друг другу? Лично вам стыдно должно быть за такую статью
АбуАли1 час назад
Уважаемый автор, редактор!. Исправьте и напишите пожалуйста , просто "гей пара" , слово Мусульманская уберите..
Саида1 час назад
Я считаю это болезнь,лечение которому ещё не найдено человечеством.А самое главное если эта болезнь можно было бы раньше выявить,то что то можно было ещё в раннем детстве сделать.Думаю науке всего Мира надо поставить задачу;КАК ИЗЛЕЧИТЬ ЭТУ БОЛЕЗНЬ
Таджик1 час назад
Asia Plus зачем такие новости печатаете??? Кому это нужно? Это же отвратительная новость?
Человек1 час назад
И где здесь традиционная мусульманская одежда?! Это традиционная одежда бангладешцев!!!
Человек1 час назад
С чего вы взяли, что этот больной человек мусульманин????? Тьфу на таких "мусульман" слов нет, честно слово!
Alex2 часа назад
Как говорил Жириновский я понимаю что вы журналисты, но вы совесть тоже должны иметь!
Чего вы вообще показываете нашему народу???
Alex2 часа назад
Зачем вы пропагандируете аморальный образ жизни?
Да и вообще с чего вы взяли что они мусульмане? Родится в семье мусульманина это не значить что человек мусульманин!
Citizen2 часа назад
мусульманская гей-пара???? гей не может быть мусульманином! само понятие гей противоречит исламу!