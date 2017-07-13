Стефано Мансервиси (слева) и Петер Буриан в найиональной одежде таджиков. Район Шохин, Таджикистан, 12 июля 2017 года

Генеральный директор по международному развитию и сотрудничеству Еврокомиссии Стефано Мансервиси и Спецпредставитель ЕС по вопросам Центральной Азии Петера Буриан, а также представители Германского банка развития "KfW" и сотрудники Фонда Ага посетили район Шамсиддина Шохина (бывший Шурабадский) на таджикско-афганской границе.

Они побывали на приграничном рынке и пограничном переходном пункте с Афганистаном, изучили возможности строительства, при предложенной финансовой поддержке ЕС, нового трансграничного моста, а также рынка в Фархорском районе.

Стефано Мансервиси и Петер Буриан прибыли в Душанбе, чтобы изучить нынешние отношения между ЕС и Таджикистаном, в частности в процессе реализации новой Стратегии развития страны на 2016-2030 г.г.

Делегация ЕС посетила таджикский район на афганской границе. Asia-Plus

Представители ЕС уже обсудили сотрудничество между Евросоюзом и Таджикистаном с президентом Эмомали Рахмоном, первым заместителем премьер-министра Давлатали Саидом, а также с представителями министерств экономического развития и торговли, финансов и Национального банка.

ЕС подтвердил свою поддержку Таджикистану в осуществлении реформ и реализации Национальной стратегии развития Таджикистана в рамках своей финансовой и технической помощи, ориентированной на секторах здравоохранения, образования и развития сельских регионов.

Делегация ЕС посетила таджикский район на афганской границе. Asia-Plus

В среду делегация ЕС посетила район Шамсиддин Шохин в Хатлоне, и побывала на месте возведенных новых рынка и моста, связывающего район Шамсиддин Шохин с афганской провинцией Хохон уезда Бадахшан.

Делегация ЕС посетила таджикский район на афганской границе. Asia-Plus

По словам главы района Шохин Поччохона Зарифи, мост был построен еще в 2013 году. Здесь же, на таджикской стороне границы, возведен и новый рынок.

«Этот мост служит сближению народов двух государств, укреплению дружбы между нами, помогает наладить экономические и культурные связи». Поччохона Зарифи

Делегация ЕС посетила таджикский район на афганской границе. Asia-Plus

В свою очередь, глава афганской провинции Хохон - Мухаммадгуфрони Закиё поблагодарил все организации и страны, участвовавшие в строительство моста и рынка.

«Из-за известных событий в нашей стране большинство товаров первой необходимости мы привозим в уезд объездными путями или с помощью вьючных животных. Но с момента появления моста эти наши проблемы стали решаться. Наши народы имеют один язык, одну культуру, нас издавна связывали исторические и родственные связи. И вот, теперь, этот мост сделал нас еще ближе», - подчеркнул он.

Делегация ЕС посетила таджикский район на афганской границе. Asia-Plus

Что касается торговых отношений, то глава афганской провинции сообщил, что они нуждаются в строительных материалах, ГСМ, электроэнергии.

Делегация ЕС посетила таджикский район на афганской границе. Asia-Plus

«Мы же, в свою очередь, можем предоставить таджикской стороне ремесленные изделия, продукты сельского хозяйства. Наши гранаты – лучшие в Афганистане и они могут украсить дастарханы таджикистанцев, равно как и другие наши овощи и фрукты». Мухаммадгуфрони Закиё

Делегация ЕС посетила таджикский район на афганской границе. Asia-Plus

По итогам встречи был подписан документ по реализации нового проекта в согласовании с правительствами Таджикистана и Афганистана по строительству нового моста в районе Фархор, восстановлению дорог и укреплению берегов реки.

Делегация ЕС посетила таджикский район на афганской границе. Asia-Plus

Ожидается, что проект будет способствовать развитию местного частного сектора и рынков, способствуя миру, устойчивости и упрощению процедур торговли в регионе. Проект будет реализован Фондом Ага Хана и фондом PATRIP (Региональная интеграционная программа Пакистана, Афганистана и Таджикистана).

Проект, бюджетом в 16 миллионов евро, будет профинансирован Европейским Союзом.

Делегация ЕС посетила таджикский район на афганской границе. Asia-Plus

Гендиректор Еврокомиссии по сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиси отметил, что эта организация придает большое значение укреплению дружественных отношений между странами.

"Еврокомиссия реализовывает множество проектов, но мне особо приятно, когда наша организация участвует в проектах, сближающих народы". Стефано Мансервиси

"Уверен, что строительство мостов и открытие приграничных рынков, укрепление экономических, социальных связей послужит не только развитию экономики двух районов, но и поможет решить проблему экстремизма и радикализма. Ибо улучшение жизни народа – одно из главных основ решения этих негативных явлений в обществе", - заявил Стефано Мансервиси.

Делегация ЕС посетила таджикский район на афганской границе. Asia-Plus

Европейский Союз объединяет 28 стран-членов и является крупнейшим донором в мире. Таджикистан получает основную долю двусторонней помощи ЕС в Центральной Азии: 251 млн. евро на период 2014-2020 гг. В течение этого периода сотрудничество в области развития между ЕС и Таджикистаном охватывает три ключевых сектора: образование (с упором на общее среднее образование и профессионально-техническое образование и подготовку), здравоохранение (с акцентом на первичную медико-санитарную помощь и финансирование здравоохранения) и развитие сельских регионов (включая поддержку аграрной реформы, предпринимательство в сельских районах, реформа в сфере ирригация и водного сектора, а также содействие управлению природными ресурсами). ЕС также поддерживает проводимые страной реформы в сфере систем управления, торговой политики и управления государственными финансами.

Делегация ЕС посетила таджикский район на афганской границе. Asia-Plus

Кроме того, Таджикистан получает региональную и тематическую помощь в таких областях, как управление границами, контроль за наркотиками, образование, демократия и права человека, негосударственные структуры, энергетика, транспорт, развитие малых и средних предприятий, мир и стабильность, водные ресурсы, охрана окружающей среды и радиационная безопасность. ЕС осуществляет свою деятельность в Таджикистане с 1992 года и, помогает развитию страны, предоставляя гранты на сумму примерно 35 миллионов евро в год.