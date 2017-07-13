Выступление президента Таджикистана на встрече с общественностью, которая была посвящена 10-летию принятия Закона РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Видеоролик выложен в сеть пресс-службой Эмомали Рахмона.

Эмомали Рахмон, выступая 11 июля, отметил, что одной из причин принятия вышеназванного закона стало появление в мире экстремистских организаций, «которые угрожают исчезновению культуры, языка, национальных традиций, даже традиционной одежды нашей нации».

Эмомали Рахмон отметил, что за 10 лет существования закона в стране граждане в ходе проведения обрядов сэкономили свыше 18 миллиардов сомони (более двух миллиардов долларов).