Всемирный банк предоставит Таджикистану 50 миллионов долларов для обеспечения готовности к стихийным бедствиям. Выделение этих средств одобрено Советом Исполнительных директоров Всемирного банка 10 июля.

Данная поддержка будет предоставлена за счет средств Международной ассоциации развития, которая входит в Группу Всемирного банка. Финансирование будет осуществляться в рамках проекта по укреплению критически важной инфраструктуры для обеспечения устойчивости к природным опасностям в РТ, сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Отмечается, что благодаря этому проекту будет укреплен потенциал республики в области обеспечения готовности к стихийным бедствиям, их смягчения и реагирования на них.

«Проектом оказывается поддержка государственным органам в переходе от «реагирующего» подхода (который ориентирован на реагирование) к «упреждающему» подходу, направленному на сокращение рисков бедствий и укрепление устойчивости к климатическому воздействию», - сказал постоянный представитель Всемирного банка в РТ Ян-Петер. - Таким образом, он подкрепляет прилагаемые Таджикистаном усилия по разработке рациональной политики, развитию институтов, способных быстро реагировать на обстоятельства, и созданию устойчивой инфраструктуры для сведения к минимуму риска того, что природные опасности — если и когда они произойдут — приведут к разрушительным бедствиям, социально-экономическим затратам, которые будет невозможно покрыть, и к человеческим страданиям, которые можно предотвратить».

Проектом будет финансироваться модернизация центров управления кризисными ситуациями при Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне с тем, чтобы они генерировали своевременные ранние оповещения, обеспечивали коммуникацию в кризисных ситуациях, готовность к бедствиям и реагирование на них. В его рамках также будет повышен потенциал Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии в области оценки сейсмической опасности для более точной идентификации риска бедствий. Кроме того, Проект окажет поддержку правительству в подготовке стратегии финансовой защиты для смягчения риска фискальных потрясений, вызываемых бедствиями, наряду с предусмотренным финансированием в рамках Условного компонента по реагированию на чрезвычайные ситуации в размере 6 миллионов долларов США на случай крупного стихийного бедствия, что позволит быстро мобилизовать средства для пост-стихийного реагирования и восстановления.

В поддержку проекта оказывается техническая помощь за счет гранта в размере 1,25 миллиона долларов, предоставленного Глобальным фондом по сокращению бедствий и восстановлению. В рамках этой поддержки правительству Таджикистана будет оказана помощь в интеграции аспектов устойчивости в проектные решения критически важной инфраструктуры и предоставлены рекомендации по укреплению потенциала в области обеспечения готовности к бедствиям и реагирования на них.