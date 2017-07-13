Об уничтожении зарубежных лекарств и неверии в колдунов на своей пресс-конференции по итогам первого полугодия рассказал министр здравоохранения и социальной защиты населения РТ Насим Олимзода.

О лекарствах

В Таджикистане около 30 отечественных и зарубежных компаний выпускают 222 вида лекарственных препаратов. В будущем намечается создание с фармацевтических центров по производству медикаментов и Центра по производству лекарств, которые будут использоваться для лечения сахарного диабета.

За первое полугодие текущего года сумма экспорта лекарственных препаратов составила более 39,3 млн. сомони ($4,4 млн.).

Насим Олимзода Фото Asia-Plus

Некоторые ввозимые в республику медицинские препараты, не отвечают стандартам. Из 3234 наименований лекарств и медицинских препаратов в ходе проверок из оборота изъято и уничтожено свыше 13,7 тыс. кг просроченных и низкокачественных лекарств, которые в основном, поступают из Индии, Кыргызстана, России и Республики Беларусь.

Кстати, медицинским работникам отныне согласно Кодексу здравоохранения, который находится на стадии рассмотрения, запрещено продавать лекарственные препараты фирм и компаний.

За отчетный период мы проверили и запретили деятельность 12 компаний, реализующих лекарства.

О коррупции в медицине

Ее нельзя искоренить не только в нашей отрасли, но и вообще в мире. Но мы делаем все возможное, чтобы уменьшить в сфере количество коррупционных преступлений. В ближайшем будущем намечается проведение специальной коллегии именно по этому вопросу.

О колдунах и знахарях

В республике выявлено около 1000 человек, которые незаконно занимаются лечением пациентов нетрадиционными методами. В отношении них приняты необходимые меры, в том числе со всех взяты расписки, что они больше не будут заниматься этой деятельностью.

Количество народных целителей – табибов, которые имеют государственный сертификат и разрешительные документы на деятельность, составляет 146 человек, в прошлом году было зарегистрировано 133 человека.

Специальная комиссия постоянно наблюдает за их деятельностью.

И лично мое мнение - я не верю в колдунов.

Популярность на колдунов и гадалок не пропала

Народная медицина, табибы, колдуны и гадалки всегда были очень популярны в Таджикистане, многие поколениями при болезнях, родах или просто неурядицах обращались именно к ним. Также много в стране и шарлатанов, действующих под именем целителей.

Рекламные газеты пестрели объявлениями гадалок и ворожей, предлагающих решить проблемы безбрачия, вернуть мужа, решить проблемы бизнеса, устранить конкурентов. Судя по объявлениям, в стране были специалисты по картам Таро, черной и белой магии, гаданиям на Библии и Коране. По опросу одного из независимых социологических центров, проведенном еще в 2012 году, каждый из 10 опрошенных жителей страны хотя бы раз обращался к услугам колдунов и гадалок.

И сегодня эта популярность на гадалок не пропала. Кстати, по словам самих же колдунов, прорицателей и прочих целителей душ и тел, к ним на приемы чаще всего ходят как раз-таки высокопоставленные чиновники, богатые бизнесмены. Но ходят, конечно, втихаря.

Два года назад в Уголовный кодекс страны были внесены поправки, по которым колдунов и гадалок ожидает наказание - до семи лет тюрьмы.

До 2007 года в законодательство Таджикистана не предусматривало наказания за колдовство. Только в начале 2015 года нижняя палата парламента добавила статью в Кодекс административных правонарушений, по которой колдуны и гадалки подвергались штрафам. После признанные виновными в колдовстве и гаданиях, согласно статье 482 Кодекса, подлежали штрафу в размере от 600 до 1200 сомони.