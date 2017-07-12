В ближайшее время в Таджикистане должны пройти очередные выборы академиков и членкоров Академии наук Таджикистана. Пока известно, что на 5 званий академика претендуют 8 кандидатов, а на 35 член-кора – более 100 человек. Среди них немало госчиновников, причем не все они ученые.

Пять из восьми

Выдвижение кандидатов в академики и членкоры АН РТ завершилось в середине июня на ученых советах институтов и научных учреждений АН РТ.

Среди выдвиженцев - восемь кандидатов в академики, из которых будут избраны пятеро.

Так, кандидатами на получение звания академика Академии наук РТ выдвинуты: по специальности «математика» - Зарулло Рахмонов, выдвинут ученым советом Института математики АН РТ им. А.Джураева; по специальности «физика» - Хикмат Муминов, выдвинут ученым советом Физико-технического института АН РТ им. С.Умарова; по специальности «история» - Юсуфшо Якубов, выдвинут ученым советом Института истории, археологии и этнографии АН РТ им. А.Дониша. По специальности «физиология и биохимия растений» на одно место претендуют трое: Хамиджон Абдуллаев, Абдуманнон Абдуллоев и Курбон Алиев, все выдвинуты ученым советом Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ. По специальности «востоковедение» на одно место претендуют двое выдвиженцев от Института языка и литературы АН РТ им. А.Рудаки - ученые Мирзо Муллоахмад и Джурабек Назриев.

Огласите весь список, пожалуйста!

Из более чем ста претендентов на звание членов-корреспондентов АН РТ будут избраны только 35, говорит ученый.

По его словам, среди кандидатов на получение звания члена-корреспондента АН РТ по отделению физико-математических, химических, геологических и технических наук Академии наук чиновников нет, но зато есть один ректор университета и один ректор филиала российского института и педагоги различных вузов. Самый большой конкурс по специальности «математика», там на два места претендуют восемь человек. По другим специальностям конкурс меньше.

Источник добавил, что кандидатами на получение звания члена-корреспондента АН РТ по отделению биологических и медицинских наук АН РТ наряду с учеными выступают педагоги, которые по своим специальностям по три человека претендуют на одно место, а вот один госчиновник из Аппарата президента РТ по своей специальности не имеет конкурентов.

- «Борьба титанов» за звание членкора АН произойдет в отделении общественных наук, - говорит источник.

На получение звания члена-корреспондента АН РТ по отделению общественных наук АН РТ, по словам источника, наряду с учеными претендуют руководители научных учреждений АН РТ из числа бывших педагогов, а также чиновники.

Так, по специальности «Органическая химия», в списках кандидатов на получение звания член-кора АН РТ есть имя ректора Московского института стали и сплавов» в Душанбе Каримзода Махмадкули Бобо.

По специальности «Ботаника и экология» в списках кандидатов на получение звания член-кора АН РТ есть имя начальник управления науки и просвещения Аппарата президента РТ Давлатзода Сайфиддин Хайриддин

По специальности «История» в списках кандидатов на получение звания член-кора АН РТ есть имя пресс-секретарь президента РТ Шарифзода Абдуфаттох Абдувахоб.

По специальности «Философская антропология» в списках кандидатов на получение звания член-кора АН РТ есть имя Министра образования и науки Саид Нуриддин Саид.

По специальности «Политология» в списках кандидатов на получение звания член-кора АН РТ есть имя председателя ГКНБ Ятимов Саймумин Сатторович

По специальности «Правоведение» в списках кандидатов на получение звания член-кора АН РТ есть имена сразу троих чиновников. Это председатель парламентского комитета по правопорядку Маджидзода Джурахон Зоир, Председатель комитета по законодательству и правам человека в парламенте Насриддинзода Эмомали Сайфиддин и глава Национального центра законодательства при Президенте РТ Рахимзода Махмад Забир.

По специальности «Востоковедение» есть имя первого замминистра МИД Таджикистана Зохиди Низомиддин Шамсиддинзода.

Будет ли российский вариант?

По словам источника в АН РТ, выбор академиков будет не сложным, но трудности могут возникнуть при выборах в членкоры АН, где среди кандидатов немало людей, далеких от академической науки.

- Многие кандидаты - это преподаватели и руководители вузов, депутаты, госчиновники и даже члены правительства. Нынешние выборы среди членкоров будут очень сложными, и чиновники в своих подгруппах будут в приоритете, - говорит источник.

Между тем в конце 2015 года президент РФ Владимир Путин обратился с просьбой к чиновникам и руководству РАН «воздержаться от участия чиновников в выборах новых членов государственных Академий наук». Тогда Путин заявлял, что если чиновник добросовестно работает на государственном посту, у него не должно оставаться времени на науку.

Спустя год Владимир Путин подписал указы об увольнении четырех госчиновников, нарушивших запрет баллотироваться в Российскую академию наук. Тогда должностей лишились начальник следственного департамента — замглавы МВД Александр Савенков, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Александр Фисун, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, а также начальник главного медицинского управления Управделами президента Константин Котенко.

Наряду с чиновниками на звание членкора АН РТ претендуют практически все руководители научных подразделений АН РТ, пришедшие в академическую науку извне по назначению «сверху».

По словам ученого АН РТ с более чем сорокалетним стажем, с 2014 - 2015 годов директора подведомственных Академии наук Таджикистана институтов назначаются и освобождаются от занимаемой должности решением правительства страны.

«Вполне возможно, что нынешний перенос сроков выборов может повториться по российскому сценарию. Но это лишь догадки. Чиновники не занимаются наукой, им нужны только пафосные длинные перечисления всех заслуг, должностей и званий. Поэтому я больше чем уверен, что перенесут сроки, выберут того, “кого надо”», - говорит источник АН РТ.