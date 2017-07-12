С развитием интернет технологий и распространением мобильной связи на мировом рынке стали появляться альтернативные каналы доступа к финансовым услугам. Они позволяют совершать оплату, переводить деньги родственникам и знакомым, контролировать остатки средств, погашать кредиты и пополнять депозиты не выходя из дома, офиса или находясь на отдыхе зарубежом. Активно используя данные услуги Вы можете не посещать офисы банка годами и при этом пользоваться всеми его продуктами и услугами, практически без ограничений и даже с более низкими комиссиями.

Под определением альтернативных каналов доступа к финансовым услугам понимается более широкий диапазон вариантов, через которые клиент может получить доступ к финансовым продуктам и услугам. Существуют три основных варианта доступа к таким услугам через:

Альтернативные каналы получения финансовых услуг имеют ряд преимуществ:

В Таджикистане одним из самых распространенных каналов на данный момент являются банковские карты. Около 18.5 % взрослого населения используют их для получения заработной платы, пенсий, пособий и денежных переводов. И многие уже привыкли использовать устройства для работы с картами:

Банкомат – один из основных и наиболее привычных устройств предназначенных для обналичивания денег, а в некоторых случаях и для оплаты различных услуг.

– один из основных и наиболее привычных устройств предназначенных для обналичивания денег, а в некоторых случаях и для оплаты различных услуг. Агентский банкинг – POS-терминалы, мобильный и планшет-агент. Данный вид услуг подразумевает использование терминалов, находящихся в определенных магазинах и торговых центрах, для использования которого требуется минимальное периферийное оборудование, наиболее привычными устройствами для нас являются POS-терминалы для оплаты товаров и услуг, а также Cash-in терминалы (киоск) для коммунальных платежей;

– POS-терминалы, мобильный и планшет-агент. Данный вид услуг подразумевает использование терминалов, находящихся в определенных магазинах и торговых центрах, для использования которого требуется минимальное периферийное оборудование, наиболее привычными устройствами для нас являются POS-терминалы для оплаты товаров и услуг, а также Cash-in терминалы (киоск) для коммунальных платежей; CALL-центры – один из каналов доступа к финансовым услугам, на данный момент в большинстве случаев перечень услуг сильно ограничен, но очень полезен в случаях возникновения проблем с картами (утеря, кража, отказ работы и прочее).

Помимо вышеперечисленных и достаточно широко распространенных каналов имеются и другие, более технологические варианты связи с финансовыми организациями.

Интернет-банкинг – это современная многофункциональная система позволяющая управлять банковскими счетами в онлайн режиме посредством сети интернет. Данные услуги являются достаточно защищенными, которые доступны 24/7 в любой точке мира. Основным функционалом интернет-банкинга является перевод средств, погашение кредитов, открытие и пополнение депозитов, оплата коммунальных услуг, управление лимитами по счетам и картам.

– это современная многофункциональная система позволяющая управлять банковскими счетами в онлайн режиме посредством сети интернет. Данные услуги являются достаточно защищенными, которые доступны 24/7 в любой точке мира. Основным функционалом интернет-банкинга является перевод средств, погашение кредитов, открытие и пополнение депозитов, оплата коммунальных услуг, управление лимитами по счетам и картам. Мобильный-банкинг – позволяет получать данные о состоянии всех счетов, карт, кредитов и депозитов, а также предоставляет возможность осуществлять платежи, денежные переводы и другие операции с помощью мобильного телефона. Мобильный-банкинг удобен в использовании, поскольку он позволяет осуществить финансовые операции в любое время и в любом месте. Для использования данной услуги не обязательно иметь смартфон или доступ к сети интернет. Достаточно будет управлять финансовыми операциями через получения и отправки СМС, а также с помощью каналов USSD (Unstructured Supplementary Service Data), позволяющих установить обмен информационными данными между пользователем и сервисным приложением в ходе передачи коротких сообщений.

– позволяет получать данные о состоянии всех счетов, карт, кредитов и депозитов, а также предоставляет возможность осуществлять платежи, денежные переводы и другие операции с помощью мобильного телефона. Мобильный-банкинг удобен в использовании, поскольку он позволяет осуществить финансовые операции в любое время и в любом месте. Для использования данной услуги не обязательно иметь смартфон или доступ к сети интернет. Достаточно будет управлять финансовыми операциями через получения и отправки СМС, а также с помощью каналов USSD (Unstructured Supplementary Service Data), позволяющих установить обмен информационными данными между пользователем и сервисным приложением в ходе передачи коротких сообщений. Электронный кошелек – это услуга, которая позволяет хранить электронные деньги и выполнять виртуальные расчеты без открытия банковского счета. Электронный кошелек позволяет производить оплату за ЖКХ, услуги связи, игровой контент, различные покупки в интернет-магазинах, осуществлять перевод денежных средств с пластиковых карт на кошелек и обратно, а также оплачивать кредитные суммы. Данный вид услуги также не требует наличия смартфона и интернета.

Наиболее важным вопросом при использовании альтернативных каналов получения финансовых услуг остается обеспечение безопасности использования данных. На сегодняшний день активно применяются несколько ступеней защиты, среди которых:

При соблюдении всех правил безопасности такие защиты позволяют максимально предотвратить попытки их взлома и кражи ваших средств.

Во всех случаях касающихся финансовых операций, в том числе и безналичных, каждому необходимо проявлять внимательность и помнить о правилах безопасности использования электронных подписей и паролей. Подробнее с правилами безопасности каждый может ознакомиться на интернет сайтах компаний, в правилах публичной оферты при онлайн подключении услуги и внимательно читая все пункты договора обслуживания при подписании. В случае возникновения вопросов всегда следует обращаться в колл-центры компаний для уточнения письменного источника основных правил и условий.

Публикация подготовлена в рамках Группы Всемирного банка,

Глобальных Практик по финансам и финансовым рынкам

Проекта электронных и цифровых финансовых услуг

в Таджикистане.

Проект финансируется Министерством

международного развития Великобритании