АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- Продолжится визит торговой делегации США в составе ведуших американских корпораций и компаний в Таджикистан.

- В Кыргызстане стартует чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров. В нем участвует сборная Таджикистана по дзюдо.

- Академия наук РТ расскажет о своей деятельности журналистам. Пресс-конференция состоится в Республиканском пресс-центре, начало в 9:00.

- Комитет по делам молодёжи и спорта проведет пресс-конференцию по итогам полугодия в 11.00 в здании Центра стратегических исследований при президенте РТ.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ИЮЛЯ

- 1993 года большая группа боевиков таджикской оппозиции, базирующаяся в Афганистане, напала на 12-ю заставу Московского пограничногоотряда (ныне застава имени 25 героев Шуроабадского пограничного отряда).

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 ИЮЛЯ

1925 – Родилась певица, Заслуженная артистка Таджикистана Фотима Куинова.

1931 – Родился писатель Басир Расо.

1941 – Родился кинорежиссер Бако Содиков.

1960 – Родился певец Рахматулло Хошимов.

1972 – Родился композитор Равшан Баротов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 12-17 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 33-35 тепла..

По городу Курган-тюбе - Малооблачно, без осадков, мгла. Ветер западный 4-9 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла.