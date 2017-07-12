Государственная дума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство России, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать конституцию страны, уважать ее культуру и историю, передает «Интерфакс».

Отмечается, что приносить присягу будут только иностранцы, которые получают российское гражданство. При этом российский паспорт будет вручаться сразу после произнесения присяги.

Процедура принесения присяги будет регламентироваться указом президента России.

Текст присяги:

«Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство России, клянусь соблюдать конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, защищать свободу и независимость России, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил РИА «Новости», что очень важным моментом является то, что присяга будет иметь юридический характер, а ее принесение будет проходить в торжественной обстановке.