Комитет по делам религии Таджикистана предлагает уменьшить размер приданного, которое таджикские невесты приносят после замужества в дом жениха. Там считают несправедливым, что именно на женскую долю падает участь обставлять новое жилище молодоженов.

13:22 10 июля

Что можно, что нельзя: 10 лет закону о традициях и обрядах

Глава управления по упорядочению традиций и обрядов Комитета по делам религии Азизулло Мирзозода сообщил сегодня журналистам, что этот вопрос назрел давно и требует своего разрешения.

«Мы должны подготовить документ, который бы мог упорядочить этот процесс – сбора приданного невесты. Ведь это трудно, когда девушка и ее родители должны полностью обставить мебелью комнату новоиспеченных супругов, которую, правда, предоставляет сторона жениха. Это несправедливо, потому что большая часть расходов падает именно на сторону невесты», - отметил он.

Мирзода отметил, что Комитет также выступил с предложением ввести в Таджикистане брачные контракты. «Благодаря им будет контролироваться раздел имущества в случае развода молодых пар», - отметил он.

Согласно таджикским свадебным традициям, мужчина обеспечивает жильем жену, а женщина должна полностью обставить его. Обязательным является наличие спального гарнитура, ковра,  кухонных наборов, бытовой техники, постельных принадлежностей. Также на долю невесты приходится покупка ювелирных изделий, одежды, обуви и аксессуаров, подарки жениху и его родственникам.

Рассказал он журналистам и о необходимости упорядочить Идгардак во время религиозных праздников Иди Рамазон и Иди Курбон: суть предложения – детей надо приучить к порядку.

«Наше предложение в том, чтобы дети не стучали в четыре утра в дома жителей, а приходили в гости в дом уже после праздничного намаза, в  8 часов утра», - отметил чиновник.
17:00 3 июля

Правила сбора «золотого» приданого для таджикской невесты

Кроме этого предложения, Комитет также считает, что женщинам и мужчинам в религиозные праздники тоже надо ходить в гости в один день. «Не надо разделять праздник не несколько дней – сначала женщин приглашать, на следующий день мужчин. Ведь это дополнительные расходы. Кстати, их надо уменьшить и на сам праздничный дастархан», - убежден Мирзода.

По его словам, в течение 10 лет, что существует закон об упорядочении традиций, созрела необходимость подправить те моменты, согласно которым можно наказывать чиновников, нарушивших его нормы.

«Например, бизнесмены и должностные лица имеют достаточно финансов, которые позволяют им оплатить штраф в размере 4-5 тыс. сомони и продолжить свой банкет, нарушая законодательство. Им эта сумма ничего не стоит. Но, как отметил президент Таджикистана, если повысить эту сумму в 10 раз, то они задумаются перед тем, как бросать крупную сумму денег на ветер», - отметил Мирзозода.
16:00 4 июля

5 фишек для модной таджикской невесты

Другое предложение касается проведения траурных мероприятий.

«В законе указывается, что на  40 дней после смерти не должны приходить более 100 человек. Однако, это практически невозможно контролировать. У всех членов семей есть друзья, коллеги, одноклассники и однокурсники. Они будут приходить, и без приглашения. Это не вина человека, который проводит поминки. Да и нам это сложно контролировать. Как мы можем штрафовать за то, что кто-то пришел почтить память усопшего. Поэтому было предложено увеличить лимит приглашаемых на траурные мероприятия. Однако еду в этот день можно не готовить», - заявил Мирзода.

По его словам, для анализа этих предложений в ближайшее время будет создана специальная комиссия.

Сколько стоит сегодня отдать дочь замуж или женить сына? По нашим подсчетам, на это потребуется не меньше $ 6 тысяч. Не верите? Давайте подсчитаем вместе…