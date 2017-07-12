Мечети могут открывать при себе обучающие курсы религиозного характера, но, одновременно, разрешение на их деятельность министерство образования не дает.

Глава Комитета по делам религии, упорядочению традиций и обрядов Сулаймон Давлатзода сегодня отметил на пресс-конференции, что таджикистанцы могут получить начальное религиозное образование в самом Таджикистане, не выезжая для этого в другие страны, и это право закреплено законодательством республики.

«Пятикратные мечети имеют право открывать при себе курсы по предоставлению религиозного образования при организации соответствующих условий для проведения занятий», - сообщил он.

Однако, по словам главы управления религиозных объединений данного Комитета Хусейна Шокирова, до сих пор ни одна мечеть в Таджикистане не смогла открыть при себе эти курсы из-за отсутствия соответствующей лицензии.

«Несколько мечетей предоставили документы для организации подобных курсов, однако, согласно законодательству, только министерство образования и науки Таджикистана имеет право дать официальное разрешение на деятельность образовательных курсов. До сих пор ни одна мечеть в стране такого официального разрешения не получила по непонятным для нас причинам», - отметил Шокиров.

Ранее, в 2010 году, началось массовое возвращение таджикских студентов из зарубежных религиозных учебных заведений. Это произошло после того, как президент Эмомали Рахмон заявил, что многие исламские центры имеют экстремистскую направленность. "К сожалению, в большинстве случаев подростки, оставшись без контроля, обучаются там не на мулл, а становятся на путь терроризма и религиозного экстремизма", - сказал тогда Эмомали Рахмон.

На тот момент, как отмечал Комитет по религии, 3 тысячи 650 граждан Таджикистана получали незаконное религиозное образование за пределами республики. Из них 3 тысячи 324 были возвращены на родину.

Сегодня в Таджикистане действует единственный исламский вуз, в котором обучаются 1400 студентов. Официально в стране ранее были запрещены все медресе. Из-за отсутствия здания два года назад была закрыта и единственная исламская гимназия. Однако в общеобразовательных школах страны в 2015 году был введен предмет «История религии»: эту дисциплину школьники изучают в девятых классах.

По данным Комитета по делам религии, на данный момент в РТ насчитывается 3910 мечетей, из них 326 являются пятничными мечетями.