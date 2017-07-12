Сенаторы Таджикистана одобрили предложенные правительством и поддержанные нижней палатой парламента страны поправки в закон «О рекламе». Впредь производители и распространители алкоголя и табачных изделий не могут являться спонсорами  передач на ТВ, радио, в газетах и журналах.

08:58 30 мая, 2016

Озода Рахмон будет утверждать законы Таджикистана

Глава исполнительного аппарата президента Таджикистана, сенатор Озода Рахмон сообщила на сессии верхней палаты парламента, что принятые поправки предусматривают наложение штрафа на спонсоров передач на ТВ и радио, которыми выступят производители и распространители алкоголя и табака.

Однако о размере штрафов оан не сообщила.

Согласно принятым сегодня другим поправкам в закон «О рекламе», впредь в рекламах товаров и услуг в Таджикистане запрещается использовать такие термины, как «номер один», «лучший», «высокое качество», «по низким ценам».

16:39 22 марта

Озода Рахмон попала в список влиятельных дочерей мировых лидеров

Кроме того, впредь в одной телевизионной и радиопередаче нельзя будет размещать рекламу, продолжительностью  более трех минут эфирного времени.

Также впредь запрещено размещать рекламу в учебных пособиях, издаваемых в республике.

Запрет коснется размещения любой рекламы в учебниках, тетрадях, школьных дневниках и т.д.

Сегодня сенаторы также одобрили поправки в Кодекс Таджикистана об административных правонарушениях.