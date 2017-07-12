Сенаторы Таджикистана одобрили предложенные правительством и поддержанные нижней палатой парламента страны поправки в закон «О рекламе». Впредь производители и распространители алкоголя и табачных изделий не могут являться спонсорами передач на ТВ, радио, в газетах и журналах.

Глава исполнительного аппарата президента Таджикистана, сенатор Озода Рахмон сообщила на сессии верхней палаты парламента, что принятые поправки предусматривают наложение штрафа на спонсоров передач на ТВ и радио, которыми выступят производители и распространители алкоголя и табака.

Однако о размере штрафов оан не сообщила.

Согласно принятым сегодня другим поправкам в закон «О рекламе», впредь в рекламах товаров и услуг в Таджикистане запрещается использовать такие термины, как «номер один», «лучший», «высокое качество», «по низким ценам».

Кроме того, впредь в одной телевизионной и радиопередаче нельзя будет размещать рекламу, продолжительностью более трех минут эфирного времени.

Также впредь запрещено размещать рекламу в учебных пособиях, издаваемых в республике.

Запрет коснется размещения любой рекламы в учебниках, тетрадях, школьных дневниках и т.д.

Сегодня сенаторы также одобрили поправки в Кодекс Таджикистана об административных правонарушениях.