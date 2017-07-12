Если раньше осужденные ждали праздников, чтобы выйти на свободу, то сейчас их обращения к президенту о помиловании могут быть рассмотрены в более короткие сроки. Обратиться к главе государства сможет каждый осужденный, независимо от степени уголовного наказания.

Помилование заключенных является компетенцией президента согласно Конституции республики, однако такой акт милосердия осуществлялся довольно редко из-за отсутствия организованной системы. Осужденные и их родители писали письма главе государства, однако сам кейс, рассмотрение его предыстории и прочее занимало много времени и, главное, отсутствовала комиссия, которая могла бы вплотную заниматься каждым осужденным.

16:01 29 июня

В Таджикистане создана комиссия по помилованию при президенте

Последним громким случаем помилования со стороны президента стал выход на свободу советника лидера запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана Зарафо Рахмони. В 2016 году она была осуждена на 2,5 года лишения свободы по статьям 187 (организация преступного сообщества) и 189 (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), которые в принципе не подлежат амнистии.

«Я обратилась с письмом к главе государства, в котором просила помилования, и моя просьба была удовлетворена. Лидер нации принял во внимание, что я женщина, мать четверых детей, у меня нет надлежащего здоровья, в связи с чем он меня и помиловал», - отметила Рахмони в своем интервью СМИ.

Также Эмомали Рахмон в 2013 году в честь 20-летия Вооруженных сил помиловал 70 военнослужащих, отбывавших наказание за воинские преступления: самовольное оставление части, неуставные взаимоотношения. Лица, совершившие тяжкие преступления (например, осужденные за убийство), в число помилованных не попали.

Амнистия применяется на основании Закона «Об амнистии» в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Акты амнистии обычно принимаются в связи с наступлением в государстве каких-либо знаменательных событий или юбилейных дат – в честь Конституции, Дня независимости и т.д. Помилование же осуществляется президентом Таджикистана в отношении определенного лица после официального обращения осужденного к главе государства.

Чем займется комиссия?

Но всё это лишь единичные примеры. Теперь же постановлением президента  организована специальная комиссия по вопросам помилования при президенте Республики Таджикистан (указ подписан 7  июня). У нее будет консультативно-совещательный характер, обеспечивающий реализацию конституционных компетенций президента по решению вопросов помилования.

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Председателем Комиссии является премьер-министр, зампредом - начальник управления гарантий прав человека Исполнительного аппарата президента. Членами комиссии стали председатель Верховного суда, генеральный прокурор, директор Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, министр юстиции, министр внутренних дел, министр иностранных дел, председатель Госкомитета национальной безопасности и декан юридического факультета Таджикского национального университета.

Функция данной комиссии будет заключаться в предварительном рассмотрении ходатайств по вопросам помилования и подготовке по ним предложений президенту республики. Однако только за главой государства остается последнее слово, лишь он непосредственно решает вопрос о помиловании.

Согласно постановлению президента заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода, на них будут изучаться материалы по каждому осужденному, просящему о помиловании.

Это означает, что минимум каждые 6 месяцев у заключенных будет появляться шанс на свободу. Но какое количество из них при этом разом сможет получить этот шанс, конечно, пока неясно.

Кто может рассчитывать на милосердие?

«Каждый осужденный один раз в год, независимости от тяжести преступления, может обращаться к президенту с просьбой о помиловании. Естественно, приоритет будет отдаваться уязвимым слоям населения – женщинам и больным. При этом шанс на помилование получат и те, кто совершили тяжкие преступления и осуждены по статьям, которые не подпадают под амнистию, в частности лица, осужденные за убийство, экстремизм, терроризм, государственный переворот и прочее», - отметил источник «АП» в Министерстве юстиции страны.

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Ходатайство о помиловании должно направляться на имя самого президента осужденным лицом, чей приговор вступил в силу. Немаловажную роль играет письмо от Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста, где дается подробная характеристика личности осужденного, которая включает в себя сведения о поведении, отношении к труду и образованию в ходе отбывания наказания, об отношении к совершенному деянию и другие показатели. Также немаловажна и позиция администрации самого учреждения, в котором содержится осужденный.

На принятие решения о помиловании также буду влиять «характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства совершения преступления, личность осужденного, состояние его здоровья, семейное положение, его дисциплина», - отмечает источник.

Однако ходатайства от родителей осужденных и ходатайства, в которых говорится о необоснованности приговора или нарушении закона, не будут рассматриваться. Эти ходатайства признаются жалобами и направляются в Верховный суд или Генеральную прокуратуру.

Указы президента о помиловании могут объявляться на собраниях в местах отбывания осужденными наказания.

Опыт других стран

Специальные комиссии по вопросам помилования созданы в большинстве стран СНГ, они раз в полгода освобождают заключенных по решению самого президента.

Помилование со стороны главы государства активно используется в арабских странах, где президенты освобождают своих политических противников. Например, каждые два месяца президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси освобождает заключенных, большинство из которых - студенты и молодые активисты разных политических движений, арестованные во время публичных демонстраций.

В Египте создана межведомственная комиссия по вопросам помилования с участием журналистов, общественных деятелей, а также представителей министерств внутренних дел и юстиции.

Также в Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Иране и в других исламских странах практикуют освобождение заключенных в честь мусульманских праздников. Главное условие - чтобы помилованные не несли угрозу обществу. 