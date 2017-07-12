Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на встрече с представителями крупнейших корпораций США назвал страну раем для бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в Бишкеке проходит первый бизнес-форум Киргизстан – США, на котором присутствуют представители крупнейших американских компаний.

«Киргизстан уже становится раем для бизнеса, свободной страной, где можно инвестировать и зарабатывать большие деньги, работая честно и прозрачно», — заверил Атамбаев.

Президент Киргизии отметил важность налаживания прямых контактов с представителями крупного американского бизнеса. Он добавил, что приезд американской деловой делегации свидетельствует о растущем интересе бизнеса развитых стран к сотрудничеству с Бишкеком.

Следует отметить, что сегодня в Таджикистан прибудет первая торговая делегация США, организованная Деловым советом США и Таджикистана (USTHBC).

Делегация проведет два с половиной дня в нашей стране и встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, представителями международных финансовых учреждений и местными деловыми кругами.

В рамках своего визита Деловые советы проведут бизнес-форум в Душанбе 14 июля в тесном сотрудничестве с AmCham Tajikistan, целью которого является презентация идей, продуктов и услуг приглашенных компаний, для того чтобы определить взаимовыгодные возможности, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

В состав Торговой делегации США входят основатели USKGZBC и USTJBC - AGCO, Baker & McKenzie и General Electric и новый член этой делегации - Американский совет по международному образованию. Кроме того, к делегации присоединятся корпорации США, такие как AES, Amity Technology, APR Energy, The Coca-Cola Company, Mobilized Construction и WHITE64.