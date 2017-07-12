В торговый центр «Рио», где в понедельник произошел сильный пожар, проникли мародеры, которые разграбили «Связной» и другие отделы.

Полицейские задержали гражданина Таджикистана, который работал в торговоц центре уборщиком. Он намеревался вынести из здания золотые украшения, спрятав их в пакете, сообщает телеканал «360».

Мародеры не тронули лишь полностью выгоревшее помещение гипермаркета «О'Кей», но ограбили «Связной» и другие оставшиеся целыми палатки. Животные океанариума, расположенного в ТЦ, не пострадали.

Крупное возгорание в торговом центре "РИО" возникло вечером в понедельник, 10 июля, и было ликвидировано в 23.27.

Пожар возник в кафе на цокольном этаже здания. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

В результате пришлось эвакуировать около 3 тыс. человек, 18 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии.