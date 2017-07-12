Таджикистан и Кыргызстан - братские государства, у которых в течение многих веков сложились дружеские отношения – отношения двух соседских народов. Согдийская область является связующей цепочкой между тремя государствами на севере - с Ташкентской областью Узбекистана, на юге - с Баткенской областью Кыргызстана. К сожалению, в г. Исфаре и Б.Гафуровском районе, которые непосредственно граничат с Кыргызстаном, еще существуют нерешенные вопросы, связанные с высокой плотностью населения, вопросами пользования водными и земельными ресурсами, которые нередко приводят к приграничным конфликтам.

Дети, подростки и молодые люди, проживающие в приграничных сообществах Таджикистана и Кыргызстана, становятся наиболее уязвимыми в случаях появления напряженности и возникновения конфликтов. Недостаточный доступ к услугам, трудные социальные условия, недостаток досуга, ориентированность на трудовую миграцию, делает эту группу населения более уязвимой.

Начиная с 15 октября 2016 года общественная организация "Ассоциация научно-технической интеллигенции Таджикистана" при поддержке Детского Фонда ООН в Таджикистане (ЮНИСЕФ)и сотрудничестве с Управлением по делам молодежи, спорта и туризма Согдийской области, Исполнительного Органа Государственной Власти в городе Исфара и Б.Гафуровском районе начала реализацию проекта «Мир и сотрудничество начинаются с нас», направленный на расширение возможностей для девочек и мальчиков - подростков в получении навыков и знаний, необходимых для повышения межэтнической толерантности и обеспечивающих им возможность участвовать в общественной жизни и реализовывать трансграничные молодежные инициативы.

В течении 8 месяцев проект осуществлял свою деятельность в джамоатах Ворух, Чорку, Сурх, Лаккон (г.Исфара), Овчи-Калъача и Хистеварз (Б.Гафуровский район). В проведение трансграничных мероприятий проекта активно была вовлечена подростки и молодежь из соседних сел Кыргызстана.

В партнерстве с местными органами власти и активного вовлечения более 800 молодых людей и девушек, проект применил практический подход, и во время реализации проектных действий учитывалось мнение самих подростков, и часть мероприятий выполнялась ими самими. В рамках проекта перед командой были поставлены следующие задачи, которые эффективно выполнены за время реализации проекта:

Активное вовлечение подростков и молодежи приграничных кластерных сел в осуществлении мер укрепления доверия через реализацию программы малых грантов: Для решения данной задачи были проведены ряд информационных встреч с представителями ИОГВ и с молодежью, встречи по сбору идей на уровне целевых школ, два цикла семинаров для 40 школьников по разработке идей по налаживанию отношений и построению дружеских отношений со своими сверстниками – кыргызами.

По итогам данной задачи подростки успешно реализовали 15 школьных идей, направленных на решение социальных вопросов своих школ и сообществ и укрепления дружбы со своими соседями из кыргызских сел.

Активное вовлечение молодых ребят и девушек в установление межобщинных трансграничных связей. В рамках данной задачи были проведены 4 трансграничных мероприятий:

Осуществлён визит по обмену опытом представителей здравоохранения Кыргызстана в Согдийскую область, целью которого являлось укрепление добрососедских и дружеских отношений между жителями приграничных сел и улучшения взаимодействия между медработниками Баткенской области РК и Согдийской области РТ. Данное мероприятие позволило сделать обзор системы и современных методов оказания медицинской помощи уязвимым слоям населения, особенно молодым женщинами, детям и подросткам в КР и РТ; медицинские работники обменялись опытом и моделями по антенатальному уходу, осуществили визит в первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), на базе которого организованы и функционируют Услуги Дружественные Молодым Людям (УДМ), а также ознакомились с работой Областного центра Репродуктивного здоровья и Родильного дома Согдийской области.

Выставка фотографий и рисунков под названием «Мир глазами подросткового поколения», подготовленных самими подростками. Целью данного мероприятия являлось внесение вклада в распространении и укреплении дружбы, сотрудничества и толерантности в КР и РТ через вовлечение школьников (32 школы) приграничных сообществ Кыргызстана и Таджикистана в создании площадок для общения на выставке фотографий и рисунков. Конкурс назывался «Мир глазами детей и подростков». Выставка фотографий и рисунков состоялась в каждом целевом джамоате.

Еще одно масштабное и значительное мероприятие - это трансграничный молодежный лагерь для подростков и молодежи, живущей на приграничных территориях Республики Таджикистан и Кыргызстан. Данный лагерь проведен совместно с партнёрской организацией ОО «YouthofOsh» (Кыргызстан) и его целью было повышение толерантности и сотрудничество между молодежью Таджикистана и Кыргызстана. В работе лагере участвовали 35 молодых девушек и молодых людей, которые после окончания лагеря совместно с сотрудниками проекта (АНТИ) организовали масштабное мероприятие «Фестиваль дружбы».

Итоговым мероприятием стал Фестиваль дружбы, в котором присутствовали около 95 участников - представителей Таджикистана и Кыргызстана. Фестиваль был проведен на высоком уровне.

Целью проведения Фестиваля дружбы являлось знакомство с культурными ценностями соседних народов, представление идеи и ценностей мира и дружбы между молодежью Таджикистана и Кыргызстана. Надо отметить, что самое главное на фестивале было то, что концертные программы фестиваля были подготовлены участниками трехдневного молодежного лагеря и участниками малых грантов.

Производство подростками и молодежью Медиа-продукции (радио, телевидение, интернет, печать), ориентированных на молодых людей и направленных на решение проблем межэтнической толерантности и сотрудничества приграничных сообществ и молодежи для молодых девушек и юношей из сельских регионов стало еще одним интересным занятием в рамках проекта. В рамках данного действия было проведено два цикла тренинга по журналистике и созданы одноминутные ролики на тему мира и дружбы самими участниками проекта.

По окончанию первого тренинга было получено десять медиа-продуктов на тематику мира, толерантности и дружбы, которые в последующем были размещены на страницах областных изданий.

После окончания первого тренинга участникам посчастливилось принимать участие на тренинге по журналистике, которое организовали партнеры проекта Youth of Osh, где они укрепили свои знания по основам журналистики и созданию медиа- продуктов.

Третий тренинг по журналистике был итоговым, где участники по результатам полученных знаний в двух предыдущих тренингах, создали пять мультимедийных продуктов, которые вошли как отдельные элементы в итоговый фильм по проекту.

Содействовать обучению поставщиков услуг жизненным навыкам и способствоватьпередаче приобретенных навыков подросткам в процессе учёбы, и вне учёбы было запланировано для повышения приверженности детей по соблюдению навыков здорового образа жизни. В рамках этой задачи 30 учителей целевыхшкол в период двух циклов тренингов приобрели знания и навыки по здоровому образу жизни. На внеклассных занятиях учителя передали полученные знания более 800 подросткам, используя интерактивные методы обучения.

Проект «Мир и сотрудничество начинаются с нас» смог способствовать построению мира и дружбы, толерантности между детьми, подростковым поколением сообществ из приграничных сообществ Таджикистана и Кыргызстана, усилению потенциала подрастающего поколения, созданию единой площадки для общения между молодёжью, а также повышению уровня знаний о здоровом образе жизни. Достижением этих целей путем активного вовлечения подростков, данный проект показал, что подростковое поколение и молодежь владеют огромным потенциалом и могут стать посланниками мира и социальной сплоченности в своих сообществах, таким образом, вносив свой вклад в строении приграничной дружбы между народами Таджикистана и Кыргызстана.

Данный проект реализовывался Ассоциацией научно-технической интеллигенции Таджикистана при финансовой и методологической поддержке Детского Фонда ООН Таджикистана (ЮНИСЕФ).