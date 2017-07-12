Умеджон Ширинов выдвинул себя в качестве претендента в кандидаты в депутаты Тверской городской Думы, пишет сегодня tvernews.ru.

На сайте избиркома об Умеджоне Ширинове рассказано немного: он родился 24 ноября 1986 года в Кабодиёнском районе, Курган-Тюбинской области Таджикистана. На данный момент живет в Твери, на момент выдвижения является безработным.

Он не выступает от какой-то партии, а является самовыдвиженцем.

Согласно информации в интернете, Умеджон является председателем Совета молодежи таджикской диаспоры в Тверской области, а также координатором ЦФО Молодежной ассамблеи народов России «Мы россияне». Другой информации о Ширинове «АП» найти не удалось.

Стоит подчеркнуть, что Таджикистан уже имеет своего депутата в Госудуме. Уроженец Таджикистана Рахим Азимов был избран депутатом Госдумы России по результатам подсчета голосов по одномандатному округу Кировской области.

Рахим Азимов родился 16 августа 1964 года в Исфаре в рабочей семье. Азимов окончил Ленинградский горный институт им. Плеханова по специальности «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых». После окончания института был распределен в производственное объединение «Воркутауголь», где работал горным мастером на шахте «Воркутинская».

В период с 1994 по 1996 годы занимал должности торгового представителя Республики Коми в Москве, заместителя постоянного представителя Республики Коми при Президенте РФ, исполнительного директора Северного регионального фонда президентских программ.