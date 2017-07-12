Выставка индийский товаров в Душанбе, 2015 год

Индийская выставка пройдет в столичном государственном комплексе «Кохи Борбад» 14-23 июля. Выставка организована Торгово-промышленной палатой Таджикистана и индийской компанией «PSP Traders&Services Pvt.Ltd» при поддержке правительства Таджикистана. Официальное открытие выставки - 14 июля в 10:00.

Начальник отдела выставочно-ярмарочной деятельности Торгово-промышленной палаты РТ Дилшод Мирсаидов сообщил «АП», что на выставке-ярмарке будет представлена различная продукция, изготовленная более 25 индийскими производителями. Это будет одежда, различные женские украшения, в частности, из драгоценных металлов и камней, мужская обувь, деревянные шкатулки и сундуки ручной работы, парфюмерная продукция, техника и многое другое.

По данным ТПП, выставка организована в целях привлечения инвестиций, новых технологий и укрепления связей между деловыми кругами двух стран.

Напомним, первая выставка индийских товаров проходила в нашей стране в феврале 2015 года.

Проведение очередной индийской выставки в Таджикистане в ТПП связывают с тем, что спрос на индийские товары очень высок в нашей стране.

После столицы выставка товаров Индии пройдет в Худжанде и Курган-Тюбе.