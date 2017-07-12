Руководство Хатлонской области ни с того ни с сего вдруг предложило переименовать город Курган-Тюбе в Бохтар, Сарбанд - в Леваканд, Бохтарский район – в Кушониён. У народа, как водится, не спросили, да он и не в курсе…

Отправляясь в Курган-Тюбе, мы решили немного опередить события и сообщили таксисту место отправления - Бохтар. А когда пересекли мост через Вахш, деланно возмутились: «Так нам же в Курган-Тюбе, который теперь Бохтар уже почти…». Шофер удивился в ответ: «Еще лучше. А то хотел отвезти вас в райцентр Бохтара».

Когда таксист узнал, что его родной город, вполне возможно, скоро поменяет свое название, он пришел прямо-таки в негодование: «Делать нечего этим чиновникам, наверное! Лучше бы подумали о том, как улучшить жизнь людей!».

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У въезда в город красуется столб с надписью «Кургонтеппа». Скоро она исчезнет, появится указатель «Бохтар». Меньше букв, наверное, экономично...

Дальше едем на маршрутке в сторону рынка. По дороге проезжаем древнюю цитадель – курган на холме, на нем минарет с музеем. Третий по величине город Таджикистана обязан своим названием именно этому кургану. Но слово «курган» имеет тюркские корни и, по мнению властей и таджикской интеллигенции, не отвечает требованиям времени… Поэтому более десяти лет в этой самой интеллигентской среде идут споры о необходимости переименования города.

В древние времена, до завоевания арабов, затем монголов, здесь, по свидетельству историков, был город Леваканд. В разных источниках его название приводится по-разному – Левканд, Левкант и в других формах, незначительно отличающихся друг от друга.

Предложения по переименованию Курган-Тюбе и Сарбанда будут изучены правительством Таджикистана и в случае одобрения для рассмотрения будут направлены в Маджлиси милли Маджлиси Оли страны. Если вышеназванные процедуры будут выполнены в ближайшее время, то верхняя палата парламента может рассмотреть вопрос о переименовании городов на своей одиннадцатой сессии, которая состоится 13 июля.

…Через несколько минут мы уже на базаре «Фаровон». Здесь жизнь кипит. Около 50 градусов жары. Холодильники не выдерживают, прохладительные напитки теплые, жажду не утолить. На базаре настоящее изобилие, много фруктов и овощей. Удивляет чрезвычайная многолюдность, еле пробираешься сквозь толпу. Над воротами надпись «ЧДММ Фаровон Кургонтеппа». Рядом с базаром старая гостиница с тем же названием.

Что думает народ?

В хукумате города «АП» сообщили, что переименование осуществляется на основании результатов социологического опроса и поддержки депутатов. О каком опросе идет речь, неизвестно, в Курган-Тюбе о нем точно не слышали…

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Простому народу не до переименований. Многие даже не в курсе, что их город может поменять название.

В той части базара, где продают одежду и обувь, покупателей мало. Один из продавцов от скуки разгадывает кроссворд. Спрашиваем у него, что он думает о переименовании.

Продавец раскрыл рот от удивления:

- Эх, путаница пойдет. Кто это придумал? Придется, наверное, документы менять… Во сколько это обойдется, подумали?!

- Кому мешает название Курган-Тюбе? - вмешивается в разговор его сосед. – Я коренной житель города. Разве нас спрашивали об этом?

- Что ты можешь сделать, власть есть власть, как хочет, так и назовет, а ты в политику не лезь, - советует продавец рубашек.

Претензий к чиновникам по поводу переименования много

В соцсетях идет бурное обсуждение. Один из пользователей написал: «Чиновники наши! Постройте город и называйте, как хотите! В ином случае прошу отменить всё переименованное».

Другой замечает: «Такое впечатление, что все это делается, чтобы отвести глаза народа от реальных проблем».

«Лучше бы занялись другим. Например, снижением цен на муку, масло, сахар… Интересно, этим кто занимается?» - подхватывает третий.

Люди говорят о безработице, образовании, медицине. Проблем в этих сферах в Хатлонской области предостаточно.

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Один из собеседников оказался учителем школы. Он недоумевает: «Конечно, от переименования ни холодно, ни жарко. Однако придется изменить весь учебник географии. Каждый год меняются названия, и учебники не успевают отражать эти изменения. До сих пор топонимика в учебных книгах старая, всю эту путаницу нужно объяснить ученикам. Посчитайте, во сколько обходится издание одной книги большим тиражом…».

«Пусть переименовывают, как хотят, но для меня город останется Курган-Тюбе», - говорит другой житель.

За и против

Противники переименования ссылаются на два момента. Главное - экономическая сторона, во сколько это обойдется народу. Другие ратуют за то, чтобы не стерлась историческая память – нынешнее название город носит уже почти четыре века (более правильный вариант – Кургонтеппа).

Противники переименования - простые жители города, чьего мнения, впрочем, никто не спрашивал.

Сторонники – чиновники и представители интеллигенции. Но и среди них нет единого мнения.

Чиновники приняли указание сверху на ура и готовятся к утверждению приказа. Часть интеллигенции поддерживает инициативу властей: «Кургонтеппа звучит не по-таджикски и не отражает таджикский дух, - говорит преподаватель М. - Нам нужно все географические точки назвать таджикскими словами. Но они должны быть красивыми, чтобы показать всему миру, насколько мы самобытный народ. Язык и культура должны развиваться независимо от того, в каком периоде мы находимся. Конечно, будут какие-то расходы, но из-за них не следует забывать о сущности нации».

Идея о переименовании принадлежит группе интеллигенции. Пять месяцев назад эти люди: Фарход Рахими - президент Академии наук, Юсуфшо Якубов - археолог, доктор исторических наук, Нурмухаммад Амиршохи - директор «Таджикской национальной энциклопедии», Низом Косим - председатель Союза писателей Таджикистана; а также Абдулхамид Самад - Народный писатель Таджикистана, Мухаммад Гоиб - Народный поэт Таджикистана, Барот Абдурахмонов - писатель, Назри Яздон - Народный поэт Таджикистана, Киёмиддин Саттори - журналист, публицист и другие - посетили Вахшскую долину и предложили местным властям переименовать некоторые города и районы. По некоторым данным именно эта группа интеллигентов предложила переименовать Курган-Тюбе в Бохтар.

Некоторые представители интеллигенции, которые хорошо знакомы с историей, говорят: «Переименовать город можно и нужно. Но не в Бохтар. Подходящим названием было бы Леваканд», то есть предлагают вернуть название, которое носил город до прихода монгольских завоевателей.

Противники названия Бохтар обосновывают свое мнение тем, что это слово не подходит, так как имеет несколько значений. В двухтомном словаре «Фарханги забони точики» дается три из них: 1. Запад. 2. Восток. 3. Древнейшее название региона Балх, который охватывает территории нынешнего Северного Афганистана, Южного Узбекистана и Туркменистана, Юга и Центра Таджикистана. Ученые-историки предлагают и другие толкования, берущие истоки из «Авесты».

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Вопрос старый

Вообще, вопрос о переименовании Курган-Тюбе в Леваканд поднимался давно. По этой теме неоднократно выступал журналист и правовед Варка Зайниддин, обосновывая свое мнение тем, что историческое название города – Леваканд. Он объясняет значение этого слова как «город на высоте», что почти совпадает с тюркским его названием. Получается, Леваканд - то же самое, что Курган-Тюбе, только более древнее и, самое главное, исконно таджикское название.

Вернее, когда город переименовали, тюркские хозяева просто перевели его название на свой язык.

Но есть и другие толкования. Одни толкуют «лев» аналогично русскому слову, значит, «Город львов»; другие ищут корни в древнем согдийском языке.

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Согласно ученым, Леваканд был процветающим городом эпохи Кушанидов (I–IV вв.). В VII веке город взяли арабы и исламизировали местное население. Позднее этот город упоминает арабский ученый Х века Абу Исхак аль-Истахри в своем труде «Масолик вал-мамолик» («Книга путей и стран»), говорится о нем и в знаменитом географическом сочинении неизвестного автора «Китаб худуд ал-алам мин ал-машрик ила-л-магриб» («Книга о пределах мира от востока к западу») и ряде других источников. Правда, везде название указывается в различных вариантах написания – Леваканд, Ловаканд, Левкант и проч.

Возрождение города после арабского нашествия приходится на X–XII века, затем он вновь приходит в упадок в результате монгольского нападения.

Очередное возрождение города, но уже под именем Курган-Тюбе, начинается в XVI веке под властью Бухарского ханства. В начале ХХ века начался новый – уже советский - этап развития. Сегодняшний Курган-Тюбе, если не считать развалин древних времен - это всецело из советского наследия. А за годы независимости город превратился в столицу крупнейшей области Таджикистана.

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А нам все равно…

Есть и третья сторона спора, которая составляет абсолютное большинство, она проявляет полное равнодушие к этим изменениям. Точка зрения многих жителей города напоминает позицию Конселя – персонажа книги Жюля Верна «20 тысяч лье вод водой». Во всех вопросах он соглашался всегда со своим хозяином: «Как будет угодно господину».

Сегодня господам угодно, чтобы старый Бохтар был переименован в Кушониён, а название Леваканд отдали соседнему городку Сарбанд. Но от этого не легче жителям столицы Хатлона – их социальные проблемы, как оставались нерешенными, так и остаются.

Жизнь продолжается – люди уезжают на заработки в Россию, река Вахш продолжает смывать берега, угрожая затоплением, цены на товары первой необходимости растут как на дрожжах, предприниматели жалуются на налоги, кое-где месяцами ждут зарплату.

…Возвращаясь, мы обратили внимание на таблички-указатели населенных пунктов: Кизил-Кала, Уялы, Дахана-Киик…. Вероятно, скоро жителей и этих селений ждут изменения.