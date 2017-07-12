В Белом доме поддерживают новый пакет экономических санкций США против России и Ирана. Но законопроект о расширении ограничительных мер, который в настоящее время рассматривается в конгрессе, слишком сильно ограничивает полномочия главы государства в пользу конгрессменов, считают в администрации президента США Дональда Трампа, пишет сегодня Newsru.com.

Об этом сказал журналистам директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт, сообщает The Washington Post.

"Мы обеспокоены тем, что законопроект, как мы считаем, создает необычный прецедент передачи вопросов внешней политики в ведение 535 членов конгресса путем вычеркивания некоторых "исключений на основе национальной безопасности" (national security waivers - положение, позволяющее президенту вносить поправки в режим санкций, исходя из своего понимания национальных интересов, - прим. NEWSru.com), которые всегда были частью законопроектов о санкциях в прошлом", - уведомил представитель американской администрации.

Таким образом, в Белом доме возражают против ключевой части нового законопроекта, который дал бы конгрессу значительно больший контроль в определении санкционной политики в отношении России, нежели президенту США, отмечает WP. Согласно документу, если глава государства попытается смягчить или вовсе отменить санкции против Москвы, этот вопрос обязательно должен быть рассмотрен в конгрессе.

Законопроект, в частности, предполагает дальнейшее расширение санкций в отношении России в ответ на вмешательство РФ в президентские выборы в США 2016 года и российскую агрессию в отношении Украины. Почти месяц назад, 15 июня, документ был одобрен сенатом. Голосование в палате представителей застопорилось. По словам источника WP из числа республиканцев, лидеры нижней палаты конгресса уверены, что пакет санкций будет одобрен до начала августовских каникул.

Как отмечает издание, смягчение положения законопроекта о расширении полномочий конгресса может вызвать сопротивление со стороны представителей обеих партий. Так, сенатор-республиканец от Теннесси Боб Коркер, председатель комитета сената по международным отношениям, считает требование о необходимости одобрения санкций конгрессом "очень важной" частью этой законодательной инициативы.

По словам политика, "любая администрация предпочла бы проводить внешнюю политику на 100% без участия конгресса". В то же время Коркер отметил, что ни один чиновник администрации Трампа не связался с ним, чтобы сказать: "Мы не хотим, чтобы этот законопроект проходил". "Этого никогда не было", - подчеркнул сенатор.

Между тем демократы винят республиканцев в задержке голосования по законопроекту. Как сообщила Эшли Этьен, пресс-секретарь лидера демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси, представители Демократической партии на протяжении недель безрезультатно требовали от республиканского руководства в нижней палате рассмотреть документ о санкциях. "Пока Путин и президент Трамп встречаются в частном порядке, американскому народу остается спросить, почему республиканцы больше озабочены интересами России, чем целостностью нашей демократии", - сказал она.

Республиканцы высказывают аналогичные обвинения в адрес демократов. Эшли Стронг, пресс-секретарь спикера нижней палаты республиканца Пола Райана, обвинила представителей Демократической партии в излишней задержке законопроекта. По ее словам, "республиканцы полностью готовы координировать свои действия с сенатом и продвигать законопроект", но демократы в палате представителей блокируют его и требуют внести в документ свои изменения.

На прошлой неделе чиновники Министерства финансов и Госдепартамента США встретились с сотрудниками палаты представителей, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу раздела законопроекта, касающегося одобрения санкций конгрессом. По их словам, это положение будет нарушать исполнительные полномочия президента, рассказал WP знакомый с дискуссией источник.

Санкции могут нанести ущерб компаниям США и поставить крест на проектах "Газпрома"

Как отмечает WP, пока конгрессмены находились на недельном отдыхе по случаю Дня независимости США, появилась новая проблема, которая могла бы воспрепятствовать принятию законопроекта. Американская национальная торговая ассоциация, представляющая нефтегазовые компании, предупредила, что законодательная инициатива может нанести ущерб энергетическим компаниям США, усилив позиции российского бизнеса.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил в конце прошлой недели, что законопроект расширит запрет на участие американских энергетических компаний в нефтяных проектах, находящихся в России, и проектах по всему миру, в которых участвуют российские энергетические компании. По утверждению ассоциации, санкции, при помощи которых пытаются наказать Москву, могут вместо этого нанести крупному американскому бизнесу ущерб в миллиарды долларов из-за сокращения рабочих мест и экономической активности.

Между тем новые санкции США могут поставить крест на некоторых проектах "Газпрома", сообщают "Ведомости". Если вступит в силу нынешняя версия законопроекта об ограничительных мерах против России, это может задержать и даже "предотвратить завершение проектов группой", говорится в проспекте к выпуску евробондов компании, с которым ознакомилась газета. Среди таких проектов в документе названы трубопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Законопроект предусматривает право президента США вводить санкции в отношении лиц и компаний, инвестировавших в строительство Россией экспортных трубопроводов от 1 млн долларов за раз или более 5 млн долларов в течение года. Запрещено предоставлять для таких проектов оборудование, технологии и услуги.

Россия может ответить на декабрьские санкции США

В минувшее воскресенье Трамп сообщил в Twitter, что не обсуждал вопрос санкций во время первой личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Гамбурге. "Ничего не будет сделано до разрешения сирийской и украинской проблем", - отметил американский лидер.

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс в понедельник представила информацию, прямо противоречащую словам Трампа. Она сообщила репортерам, что "санкции, связанные с предвыборным вмешательством, обсуждались" на встрече, пишет The Washington Post.

Напомним, что в преддверии встречи Путина и Трампа в Кремле говорили, что в ходе переговоров может быть поднят вопрос о возвращении дипломатической собственности в США, заблокированной в рамках введенных в декабре 2016 года еще при администрации предыдущего президента Барака Обамы санкций в ответ на вмешательство РФ в выборы. Тогда Россия не стала вводить зеркальных мер, но в последние дни перед встречей Путина и Трампа давала понять, что терпение Москвы на исходе.

Если тема введенных в декабре 2016 года санкций США и обсуждалась двумя лидерами, есть основания полагать, что российская сторона не добилась желаемого результата. Как рассказал "Известиям" источник в МИД России, в настоящее время в качестве зеркальных мер планируется выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в России.

При этом в ведомстве отметили, что Москва все еще рассчитывает на компромисс с Вашингтоном. "Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры", - пояснил источник издания в МИДе.

Декабрьские санкции вводились Соединенными Штатами в связи с обвинением в адрес России во вмешательстве в американские выборы. Трамп по итогам переговоров 7 июля в Гамбурге сообщил, что "дважды решительно надавил на президента Путина о вмешательстве России" в выборы в США, но глава РФ "яростно отрицал это".

В МИД РФ итоги личной встречи двух лидеров представили иначе. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Трамп принял заверения Путина в невмешательстве РФ в выборы в США.