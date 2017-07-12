В штате Миссисипи потерпел крушение транспортный военный самолет; все находившиеся на его борту 16 человек погибли. Самолет С-130 упал в поле в 160 км к северу от столицы штата Джексона, сообщает ТВ Центр.

Катастрофа произошла в понедельник в 16 часов по местному времени (21:00 по Гринвичу, 23:00 мск). Ее причины пока не известны. Не менее 16 человек погибли при крушении американского военно-транспортного самолета КС-130 в штате Миссисипи, передает Reuters.

Летевший из Мемфиса самолет упал в поле на границе округов Санфлауэр и Лефлор и загорелся. Самолет был нагружен боеприпасами, что усложнило работу спасателей. Прибывшим пожарным несколько раз приходилось прерывать работу из-за взрывов топлива.

Один очевидец рассказал, что самолет спиралью падал на землю, а из одного из его двигателей валил дым.

Представитель корпуса морских пехотинцев Сара Бернс сказала лишь, что у транспортного самолета KC-130 Hercules "возникла техническая проблема".

Губернатор Миссисипи Крис Брайант назвал случившееся трагедией.