В Дарвазском районе ГБАО продолжаются работы по устранению последствий оползня, сошедшего 8 июля с афганской стороны, и затопившего таджикское село.

На сегодня вода отступила, и большинство жилых домов сельчан вышли из зоны затопления. Однако движение транспорта по дороге Душанбе-Куляб-Дарваз – примерно 800 метров, которые находятся под водой, пока не восстановлено. Проехать здесь невозможно. Однако попасть из Душанбе в Дарваз и далее, в Хорог, можно через автодорогу Душанбе – Тавильдара по перевалу Хобуработ.

Фото: ТВ "Бадахшон" 1 /19

Первый заместитель начальника Штаба ЧС и ГО области Гулша Насиллобеков сообщил «АП», что в настоящее время изучается вопрос о переселении пострадавших от стихии семей в более безопасные для проживания места. Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба. С целью устранения последствия стихии на месте продолжают работать спасатели и техника.

Напомним, в полдень 8 июля вблизи села Хостав Дарвазского района сошел оползень, который перекрыл реку Пяндж: вода вышла из берегов и затопила село. В результате 22 дома жителей села были затоплены. Люди не пострадали, они были размещены в палаточном городке.

В первый день ЧС пострадавшим от стихии, из государственного продовольственного запаса было представлено более 10 тонн продовольственной помощи. Международные организации - Фокус, ОКПТ представили пострадавшим палатки и предметы первой необходимости.

Авиакомпания "Таджик Эйр" 10 июля объявила о возобновлении авиасообщения междлу столицей и административным центром Горного Бадахшана - городом Хорог. Так как добраться до него наземным путем сейчас практически невозможно.