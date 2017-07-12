В этих домах построены более 20 комнат, во дворах посажены более 1 тысячи фруктовых деревьев.

В редакцию «АП» обратились жители нескольких домов столичной улицы Мирзо Мастонгулова, заявив, что Международный аэропорт Душанбе решением суда хочет снести их дома, прилегающие к МАД. Однако, по их словам, равноценной замены им не дают.

- Уважаемая редакция, мы, жители города Душанбе, проживающие по ул. Мирзо Мастонгулаова, 45а, 45б, 45в, 316, 316/2, 316б, 316в, 316г, живем по указанным адресам со времен Советского Союза. Год тому назад, весной, нам принесли повестки в суд района Шохмансур. Оказывается, транспортная прокуратура, приняв заявление Международного аэропорта Душанбе, подала иск в суд о сносе наших домов. Суть их заявления – якобы мы незаконно захватили часть территории аэропорта.

Мы утверждаем, что все это неправда, хотя есть такое понятие, как срок исковой давности, и согласно этой юридической норме вопрос не должен рассматриваться в суде.

Но дело не в этом. Мы заявляем, что действительно проживаем на этой территории по праву, еще с советских времен, о чем имеются все соответствующие документы. И даже заборы аэропорта, установленные в те годы, еще стоят, отделяя его территорию от наших домов. Под тутовниками, растущими в саду, отдыхали еще наши дедушки, а сегодня в МАД утверждают, что земля была приобретена только в конце 90-х.

В суде наши доводы, документы не были учтены, а решение вынесено в пользу МАД. Хотя законность наших земель подтверждал в суде Комитет по землеустройству. Об этом говорили и в хукуматах района Шохмансур и города.

Но, увы, суд района Шохмансур вынес решение против нас. После этого мы подали в суд города Душанбе. Там тоже на нас не обратили внимания и поддержали приговор суда района Шохмансур. Затем мы обратились в Верховный суд, но и там тоже не было никакой реакции на нашу проблему.

На этой территории действует столовая «Тахтача», СТО, в которых работает большинство жителей этих домов, обеспечивая свои семьи. Фото Asia-Plus

В Верховном суде нас принял председатель Ш.Шохиён. Он сказал, что взамен на каждый квадратный метр мы получим равную компенсацию. Мы обрадовались, но, оказывается, рано.

В этих домах построено более 20 комнат, во дворах посажено более 1 тысячи фруктовых деревьев. Кроме того, на этой территории действует столовая «Тахтача», СТО, в которых работает большинство жителей этих домов, обеспечивая свои семьи (всего 8 семей), платя налоги, оплачивая все коммунальные услуги.

Что нам делать, не знаем, нас футболят по всем инстанциям. Как же нам теперь быть? Где искать Закон? Как быть людям, которые могут остаться без крова, без дома? Зачем же тогда придумали документы? Мы очень надеемся, что наш мэр обратит внимание на нашу проблему и поможет нам. Если на самом деле наша территория нужна государству, то мы готовы уйти. Только дайте нам взамен то, что нам полагается. В наших семьях много детей и стариков, куда нам идти? Помогите нам, чтобы все было по закону!

Жители ул. М. Мастонгулова, 45а, 45б, 45в, 316, 316/2, 316б, 316в, 316г, семьи Умаровых и Бекуловых

Душанбинский аэропорт: «МАД готов на компенсацию, но жители требуют завышенные цены»

Международный аэропорт Душанбе прокомментировал ситуацию. Пресс-центр МАД сообщил следующее:

- Судебное разбирательство по вопросу незаконного захвата земли душанбинского аэропорта со стороны жителей Умаровых и Бекуловых продолжается вот уже третий год.

Эта проблема несколько раз нашла свое отражение в прессе, радио «Имруз» сделало передачу, о ней знают руководитель аппарата президента и мэр Душанбе.

Прежде всего хотим отметить, что согласно международным требованиям в целях безопасности пассажиров и самолетов, что является вопросом №1 во всем мире, на территории аэропорта запрещается нахождение жилого дома.

Аэропорт является стратегическим объектом, никто, в том числе и владелец дома, не может дать гарантию, что завтра не случится какой-нибудь теракт с использованием его двора.

Кроме того, рядом с этими домами строится новый объект – грузовой терминал, инвестируемый японским правительством.

Расстояние между этими домами и бортом №1 составляет всего лишь 30-40 метров. А это категорически воспрещено.

Отметим также, что с 1959 года территория аэропорта в силу разных причин сократилась с 456,1 га до 269,60 га.

В свое время были незаконно распределены земли, предназначенные для строительства вспомогательных сооружений аэропорта.

Изучение документов Умарова Эргаша выясняет, что он на основе справки райкомхоза № 4163 от 8.06.1989 года оформил себе незаконно построенный дом на территории 61 кв.м. За этот период на эту землю владельцем был получен сертификат об использовании и ее территория достигла 1242 кв.м.

Судебные разбирательства последних двух лет только признавали недействительными многие документы, в том числе сертификаты и свидетельства.

Посудите сами, разве частное жилье может находиться на территории аэропорта? В каком аэропорту мира может такое быть?

Аэропорт не является чьей-либо частной собственностью, 100% его акций принадлежат государству.

Руководство аэропорта должно заботиться о сервисе, предоставляемых услугах, обеспечении безопасности пассажиров.

Относительно земельного участка Каттабека Бекулова, необходимо отметить, что он в 1996 году самовольно захватил 33,8 квадратных метра земли, оформив на них документы.

В 2015 г. эта площадь достигла 3400 квадратных метра, и они уже распределены между его детьми. Здесь есть и вина Комитета по землеустройству, который закрепил за частными лицами земли столичного аэропорта.

Умаров и Бекулов неоднократно обращались к руководству аэропорта по поводу компенсации. Администрация аэропорта готова это сделать, но они требуют слишком завышенные цены.

В возникшей ситуации прежде всего виновно халатное отношение прежнего руководства аэропорта, представителей местных властей, судов и Комитета по землеустройству, которые в прошлые годы, зная, что аэропорт является режимным объектом, а его земли переданы в пожизненное пользование, продали часть территории под жильё. С другой стороны, эти люди знали, что земли принадлежат аэропорту и, тем не менее, прописали всю свою родню.

Сейчас суд рассмотрит этот вопрос, и пусть последнее, объективное и законное решение останется за ним.

Пресс-центр Международного аэропорта Душанбе