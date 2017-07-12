Многие люди в жизни чем-то увлекаются, но мало кто превращает увлечение в дело всей своей жизни. Анастасия Семенова сумела не только реализовать идею, но и преподнести восточную культуру на совершенно новом уровне. Девушка создала бренд женской одежды Cocon tut, все вещи которого сшиты из адраса. О ней написал Sputnik Таджикистан.

Восточное детство

В Центральную Азию семья Анастасии переехала в годы Великой Отечественной войны, спасаясь от голода и ужасов. Девушка успела побывать в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Азербайджане. Детство и юность Анастасия провела в Ташкенте.

Анастасия Семенова. sputnik-tj.com

"Я помню горы. Горы это моя любовь. Это не передать. В детстве я всегда рисовала только горы. В изостудии мама даже просила преподавателя научить меня рисовать что-то другое. Еще помню фрукты и по-сумасшедшему сладкие помидоры. Помню персики, которые просто растекаются по ладони. Это очень вкусно. Здесь такого нет. Есть, конечно, местные чайхоны, но это все не то", — улыбается она.

Школа у Анастасии была интернациональная, поэтому чужой она себя не чувствовала.

"В нашем классе учились узбеки, таджики, русские, казахи и греки", — говорит девушка.

Однако во время перестройки обстановка изменилась, и многие решили вернуться обратно в Россию. Когда Анастасия подросла, выбор стоял между Москвой и подмосковным Сергиевым Посадом, где жили родственники.

В 2000 году они с мамой переехали в Посад, где девушка закончила 9 класс, а затем поступила в Российский художественно-технический колледж игрушки, теперь это Высшая школа народных искусств.

"Было очень холодно и ветрено, я ходила в школу, мерзла и плакала", — вспоминает она.

Будущую профессию Анастасия решила связать с фэшн-индустрией. Она поступила на вечернее отделение Московского института технологии и управления на кафедру дизайна. Училась и параллельно работала региональным мерчендайзером в компании "ЦЕНТРПОЙНТ", известной под марками женской одежды Karen Millen и Oasis.

За 9 лет работы в этой сфере Анастасия успела выучить назубок, как выбирать, рекламировать, продавать женскую одежду, а также открывать с нуля магазины, нанимать и обучать персонал. Сама того не зная, она готовила себя к моменту, когда все в ее жизни неожиданно поменялось.

Рынок и увольнение

"В конце 2015 года я поехала в отпуск в Узбекистан. Мы пошли с мамой на рынок, и я обратила внимание на красивые ткани", — рассказывает она.

Мама предложила ей выбрать какой-нибудь цвет, снять мерки и сшить пальто.

"Тогда я обратила внимание на одежду: все иностранцы примеряли на рынке местные пальто. Из того, что я померила, мне ничего не подошло. Не было никакого кроя, все село складками, куцые рукава, непонятная длина. Плюс потом я выяснила, что они шьют из дешевых тканей", — вспоминает Анастасия.

После раздумий девушка все же согласилась пойти в ателье и сшить пальто на заказ, а затем улетела обратно в Россию.

Посылка с обновкой пришла к ней через месяц, ровно тогда же девушка неожиданно осталась без работы. Домой она вернулась с красивым пальто, которое сразу оценили подруги, и денежными выплатами по сокращению.

"И тогда я поняла: хочу делать что-то из этих тканей, потому что они безумно красивые", — говорит Анастасия.

По ее словам, такое желание возникло совершенно неожиданно, ведь в детстве она была против всего восточного.

Там очень любят золото, леопарда, стразы, блестки. Причем сами жители Центральной Азии не носят натуральные ткани. Они ходят по жаре в синтетике. Из-за этого я немного стеснялась говорить, что я из ЦА. Сейчас с возрастом я, конечно, горжусь этим и стараюсь в свои работах показать, насколько красива восточная культура", — улыбается дизайнер.

Первые ошибки и трудности

И вот по воле случая девушка начала работать над собственным проектом.

"Так как я долго проработала в фэшн-ритейле, я примерно представляла, с чего начинать и как все должно быть, — от эскиза до упаковки", — говорит она.

По ее словам, ей не было страшно начинать свое дело.

"Страха не было, и денег не было жалко. Я была уверена, что у меня все получится", — вспоминает дизайнер.

Первую пробную партию Анастасия делала буквально на коленках. Приходилось просить родственников и знакомых ходить по рынку, фотографировать различные ткани и отправлять фото ей на телефон. Девушка выбирала, что покупать, а что нет.

Приходилось многому учиться на ходу, например, как распознать брак, как организовать доставку.

"Мне пришлось узнать, что адрас бывает разный по составу и качеству, что непрокрашенную полоску нужно прятать так, чтобы рисунок остался ровным", — рассказывает девушка.

Буквально на самом старте Анастасия столкнулась с проблемой. Оказалось, что из Узбекистана нельзя пересылать почтой более 10 метров адраса.

"Чтобы все-таки отправить ткани, мы придумали историю, что у меня якобы скоро свадьба, а адрас нужен для пошива платьев невесты", — смеется девушка.

Когда первая партия все же пришла, возник вопрос с созданием эскизов и поиском закройщика. Нужен был человек, чтобы перенести идеи на бумагу. С помощью знакомых, спустя 2,5 месяца у Анастасии появились лекала в электронном виде.

Опытным путем девушка выяснила, что сначала модели необходимо отшивать "на черновике" — из обычной ткани, чтобы выявить и исправить все ошибки. Первые модели пошли, как блин, комом, их пришлось переделывать. Наученная горьким опытом, впредь Анастасия всегда отшивает одежду в черновом варианте, а затем уже в чистовом.

Кокон тут

В мае 2016 года у Анастасии уже были готовы первые изделия. Тогда настало время задуматься о названии бренда и рекламе.

"Я долго думала над названием и решила поиграть со словами. Кокон тут — кокон тутового шелкопряда и одновременно указатель: он тут, ищите тут. Да и первая моя коллекция была в форме кокона, ведь классический силуэт никогда не выходит из моды", — объясняет она.

Первые пальто были распроданы путем сарафанного радио. Помогла и страничка в Instagram.

"То заказанное пальто я так ни разу и не надела, потому что оказалось, что я могу придумать гораздо круче и интереснее", — смеется Анастасия.

Спустя год одежду ее бренда можно было купить в шоу-румах Москвы и Киева. Помимо верхней одежды, мастер стала делать жакеты, платья, шарфы, клатчи, подушки и блокноты из адраса.

"Нужно уметь носить эту ткань на себе. Сочетать можно с чем угодно: кроссовками, джинсами, вечерним платьем. Я создаю их универсальными и на все случаи: и на вечеринку, и на работу в стиле casual шик", — рассказывает Анастасия, с любовью перебирая вешалки с одеждой.

По ее словам, на старте она была уверена, что будет единственной с таким товаром на рынке. В процессе она узнала, что многие дизайнеры увлекаются восточной темой и используют адрас.

"Не могу сказать, что есть конкуренты. У каждого своя ниша", — говорит она.

Обычный день бизнесвумен

Анастасия признается, что собственное дело заставляет быть организованной.

"Теперь я все записываю, пишу распорядок дня. Поначалу приходилось себя заставлять. Каждое утро за завтраком я придумываю новый пост в Instagram. Затем я еду в ателье или по часам пишу себе планы — что забрать, кому позвонить. Конечно, дома сложно работать — постоянно тянет заняться чем-то другим: нужно с собакой погулять, убраться, потом пить кофе три часа", — улыбается дизайнер.

Девушка признается, что ей всегда немного жаль расставаться с каждым изделием.

"Но художественное образование научило меня не бояться начинать заново. Продавая пальто, я понимаю, что в следующий раз сделаю еще лучше. Мне хочется создавать уникальные вещи, поэтому я покупаю один фасон ткани строго под одно изделие. Все, что остается, идет на клатчи, повязки для глаз или блокноты", — говорит она.

Кроме этого, каждая ткань уникальна, так как создается вручную. Практически невозможно точь-в-точь повторить рисунок или цвет узора.

Анастасия — девушка современная, поэтому она не стремится открыть свой магазин, да и зачем, ведь сегодня все можно продавать через интернет, экономя на аренде помещения. А вот чего она действительно добивается, это расширять продукцию, делать акцент на аксессуарах, а также дать возможность покупателям самостоятельно выбирать, в каком цвете и какого фасона они хотят приобрести одежду.