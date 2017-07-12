Передача золотоносных месторождений на территории Айнинского района Согдийской области на баланс ГУП «ТАЛКО» состоялась в целях выполнения программы правительства Таджикистана по выводу кризиса этой компании из кризиса.

Об этом шла речь в сегодняшней пресс-конференции в Главном управлении геологии при правительстве Таджикистана.

На вопросы журналистов о состоянии дел на месторождениях «Кончоч» и «Скальное» (Чулбои) руководитель Главного управления геологии Мурод Джумазода заявил: «Разработка месторождений входит в компетенцию Министерства промышленности и новых технологий и компаний-недропользователей».

Как известно, еще в июне 2015 года правительство приняло «Программу государственной поддержки по оздоровлению экономического положения». В рамках этой программы, руководство ТАЛКО предложило правительству передать в пользование компании группу месторождений золота «Кончоч» и «Скально», расположенные в Айнинском районе.

Согласно договоренности, ТАЛКО получила право на пользование этими месторождениями сроком на 25 лет.

Месторождение «Кончоч» с запасами золота, сурьмы, серебра, ртути и других полезных ископаемых, первоначально рассматривалось в качестве чисто ртутного, связанного с субширотной зоной дробления в палеозойских сланцах. Эта зона располагалась на правом склоне долины реки, ниже перегороженной завалом, образовавшим заповедное озеро Искандеркуль.

Ранее сообщалось, что Таджикская алюминиевая компания, получившая лицензию на разработку группы золотоносных месторождений «Скальное» и «Кончоч» еще в декабре 2015 года, в 2016 году искала партнера для совместного финансирования проекта по разработке Кончочской группы месторождений.

По предварительным расчетам ТАЛКО, запасы золота в этих месторождениях превышают 55 тонн, а серебра - около 44 тонн.

Сегодня руководитель информационно-аналитического департамента компании ТАЛКО Игорь Саттаров сообщил «АП», что компания в настоящее время проводит большой объем работ по документации.

«Второе направление – поиск партнеров для совместной разработки месторождений. «В настоящее время, - сказал Игорь Сатторов. – Есть несколько предложений от инвесторов, все они находятся на рассмотрении».

Примечательно, что правительство облегчило ТАЛКО налоговое бремя и установило нулевую ставку подписного бонуса на этих месторождениях. Отмена подписного бонуса, который часто становится препятствием для горнодобывающих предприятий, даст возможность ускорить темпы работ по добыче золота со стороны завода.

Все геологоразведочные работы на этих месторождениях были проведены Главным управлением геологии Таджикистана.

Кончочская группа месторождений состоит из трех объектов: Чульбои (золото, серебро), Кончоч (золото, серебро, ртуть, флюорит), Шахкон (золото, сурьма, мышьяк, флюорит).