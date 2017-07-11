Эмомали Рахмон провел сегодня в комплексе «Кохи Борбад» встречу с активом и представителями общественности республики. Она была посвящена 10-летию принятия Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Те чиновники, кто его нарушал, будут сняты с постов.

Пресс-служба главы государства отмечает, что в честь 10-летия принятия вышеназванного закона заранее собирались мнения и предложения граждан страны, представителей различных слоев общества относительно его совершенствования.

На встрече представители различных профессий из областей, городов и районов республики выступили с предложениями по отдельным пунктам Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

Эмомали Рахмон, выступая, отметил, что одной из причин принятия вышеназванного закона стало появление в мире экстремистских организаций, «которые угрожают исчезновению культуры, языка, национальных традиций, даже традиционной одежды нашей нации».

Президент подчеркнул, что принятие этого закона свело на нет совершение хулиганств и тяжких преступлений на свадьбах Таджикистана.

«Этот закон стал одним из основных причин сжижения уровня бедности в стране», - подчеркнул президент.

Эмомали Рахмон отметил, что за 10 лет существования закона в стране граждане в ходе проведения обрядов сэкономили свыше 18 миллиардов сомони.

«Сбереженные средства граждан страны направлены на обучение их детей, на улучшение уровня жизни, как пример - за последние 10 лет в Таджикистан завезено свыше 525 тыс. легковых автомобилей», - подчеркнул президент.

По его словам, после принятия закона тысячи таджикских парней и девушек, которые ранее не имели финансовой возможности сыграть свадьбу, ее получили. По его данным, до принятия закона ежегодно в стране в среднем регистрировалось около 57 тыс. браков в год, а уже через год после принятия закона - в 2008 году было заключено 106 тысяч браков. И сегодня этот показатель не падает.

Однако президент выразил озабоченность тем, что в год в Таджикистане в среднем разводятся около 10 тыс. молодых пар. По его мнению, основная причина разводов – безграмотность молодых, отсутствие профессии и стабильного дохода.

Затронул глава государства и вопрос наказания за нарушение закона о традициях: в год его принятия, по его словам, судами были рассмотрены 60 дел, связанных с административными правонарушениями, а уже в 2017 году этот показатель достиг 784.

Он отметил, что "иногда нормы закона об урегулировании традиций нарушают главы некоторых областей, городов и районов страны, представители правоохранительных органов, госслужащие".

Эмомали Рахмон поручил Минюсту республики, Национальному центру законодательства, в течение двух месяцев подготовить заключение по вопросу освобождения от занимаемых должностей государственных чиновников, нарушающих нормы закона».