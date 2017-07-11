Министерство образования и науки Таджикистана заявляет, что традиционная советская система образования, это прошлое, к которому Таджикистан никогда больше не вернется. Как никогда не вернет школьникам осенние и весенние каникулы школьникам, заявил министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид в понедельник на пресс-конференции в Душанбе.

С 2010-11 учебного года, таджикские школьники были лишены отдыха осенью и весной, зато на зимних каникулах учащиеся провели месяц: с 1 по 31 января. Тогда такие свои шаги в Минобразования мотивировали улучшением условий для проведения различных мероприятий, таких, как курсы по повышению квалификации преподавателей, а также школьных олимпиад, чтобы не отрывать ни школьников, ни учителей от учебного процесса.

Вчера отвечая на вопрос о том, вернутся ли весенние и осенние каникулы в школах, Саид заявил: «Каникулы школьникам не вернут! На вопрос – «Почему?», он кратко добавил: «Нам ученым видней!»

…Относительно переполненных классов в столичных школах Нуриддин Саид ответил, что этот вопрос решится только после завершения строительства новых школ. Когда именно это произойдет, он не сообщил.

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Между тем, относительно игнорируемых Минобрнауки письменных запросов и даже опубликованных в газете «Азия Плюс» прямых вопросов министру, Саид ответил, что никогда не слышал о них…

Не отвеченный февральский запрос с отметкой общего отдела Минобрнауки, что документ принят

«Обращайтесь в соответствии с правилами, официально, через общий отдел», - заявил он.

Отметим, что все запросы «АП» с самыми значимыми вопросами, интересующими общественность, были приняты и зарегистрированы общим отделом Министерства, о чем была проставлена печать общего отдела Минобрнауки.

Например, в декабре прошлого года «АП» запросила в Минобрнауки информацию относительно сотрудничества Таджикистана и Китая в сфере профессионально-технического образования. Ответа на этот запрос до сих пор нет.

17 февраля «АП» запросила информацию относительно международного сотрудничества Таджикистана с другими странами по образовательным направлениям, в подготовке кадров.

После многочисленных обещаний подготовить ответ, об этом запросе спустя два месяца в принципе забыли. Позднее они были напечатаны на страницах газеты, но ответа тоже не последовало.