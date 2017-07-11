Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться «полного уничтожения» террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на заявление президента, пишет РБК.



В распространенном заявлении глава США поздравил Ирак с освобождением Мосула от боевиков. ​«Победа в Мосуле свидетельствует о том, что дни ИГИЛ в Ираке и Сирии сочтены», — заявил Трамп.

Главнокомандующий Вооруженными силами Ирака, премьер-министр страны Хейдар аль-Абади сообщил о полном освобождении Мосула от террористов 9 июля. По словам главы федеральной полиции Ирака Раэда Жаудата, в результате боев за старый город были ликвидированы более тысячи террористов ИГ.

Мосул является одним из крупнейших мегаполисов Ирака, прежде город считался «столицей» иракской части ИГ. Операция по его освобождению началась еще в октябре 2016 года.



КАК ОСВОБОЖДАЛИ МОСУЛ