С прошлого года в Таджикистане торжества по поводу Первого звонка и Звонка зрелости полностью отменены.

С 2020 года общеобразовательные школы Таджикистана перейдут на двенадцатилетнее обучение. Переход на 12-летку будет протекать постепенно, в течение нескольких лет, заявил 10 июля журналистам министр образования и науки Нуриддин Саид.

Он отметил, что в новой концепции предусмотрено три уровня полного среднего образования — начальное образование, базовое среднее образование и профильное среднее образование. Дети начнут ходить в школу с шести лет.

Перейти на 12-летнее образование Таджикистан должен был еще в 2016 году, однако из-за кризиса и недостаточного количества школ в республике по просьбе Министерства образования эту реформу перенесли на 2020 год.

По данным Минобразования, переход на 12-летнее образование будет протекать постепенно - до 2032 года.

Переход на 12-летнее образование даст возможность ученикам полностью подготовиться к поступлению в вузы по выбранным направлениям, а также получить возможность приобрести профессию, считают в Минобрнауки.

Предложение ввести 12-летнюю систему среднего образования сначала прозвучало от президента страны, еще в начале 2010 года, во время его обращения с ежегодным посланием к народным избранникам. Соответствующие поправки к Закону РТ «Об образовании» в том же году 28 апреля одобрили депутаты нижней палаты парламента. Согласно поправкам, 12-летняя система получения среднего образования должна была заработать уже в этом году, но финансовый кризис внес свою «лепту», и реформу пришлось перенести.

В 2020/2021 учебном году в общеобразовательные школы начнут принимать 6-летних детей. В первом полугодии они будут обучаться по системе дошкольных учреждений, во втором полугодии начнется школьная программа.

Сейчас специалисты изучают опыт других стран с подобной системой обучения. В Казахстане и Беларуси тоже было 12-летнее образование, но они отменили эту систему, у них это не пошло. При Академии образования работает отдел, который разрабатывает соответствующую учебную программу.

Саид также сообщил журналистам, что в таджикские школы будут привлечены 300 российских учителей.

«Данный вопрос был обсужден на недавней встрече с представителями Министерства образования и науки России. Это преподаватели русского языка, физики, математики и ряда других школьных предметов. Финансирование будет осуществляться российской стороной», — заявил министр.

Стоит отметить, что учителей из России Таджикистан ждет не первый год.

Глава Минобранауки также отметил, что в Таджикистане при поддержке России в скором времени будет построено пять русских школ - они появятся в Кулябе, Курган-Тюбе, Худжанде, Душанбе и Турсунзаде. «Переговоры по данному вопросу продолжаются», — отметил Саид.

Намерение России построить в Таджикистане общеобразовательные школы было озвучено Владимиром Путиным по итогам переговоров с Эмомали Рахмоном в феврале текущего года.

«Я хотел бы особое внимание обратить на то, как бережно относится Эмомали Шарипович к поддержанию и развитию русского языка, мы этому придаем большое значение и это очень ценим», — сказал Путин. Он сообщил о договоренности предпринять дополнительные шаги в этом направлении, в том числе по развитию сети школ в Таджикистане, где преподавание будет осуществляться на русском языке.