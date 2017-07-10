В рамках программы «Моя улица» правительство Москвы собирается снабдить деревья и газоны в нескольких районах города декоративным освещением. Общая стоимость проектов составит около шести миллиардов рублей, а отвечать за их реализацию будет чемпион по доходам среди чиновников московской мэрии, владеющий 32 квартирами.

Что подсветят — и сколько это будет стоить?

На организацию «декоративного освещения зеленых насаждений» и «благоустройство с целью проявления их декоративно-художественных качеств» на Бульварном кольце планируется потратить почти 3,47 миллиарда рублей. Как утверждается в проектной документации, благоустройство в целом должно превратить Бульварное кольцо в «главный линейный парк города», а ландшафтная подсветка в частности призвана «подчеркнуть эту идею». Подсветка будет иметь четыре режима работы: вечерний будничный, ночной дежурный, праздничный и сезонный.

В 2016–2017 годах на реконструкцию Бульварного кольца потратили восемь с небольшим миллиардов рублей — эти деньги ушли на то, чтобы обновить коммуникации, уложить плитку, заменить опоры освещения, посадить деревья и отремонтировать фасады (на архитектурно-художественную подсветку зданий потратили еще 300,1 миллиона рублей). Новое декоративное освещение, таким образом, увеличит общую стоимость благоустройства этой части Москвы в полтора раза — она составит более 12,3 миллиарда рублей.

Аналогично украсить собираются Воробьевы горы, где по замыслу чиновников подсветка обеспечит «зрительный комфорт и художественную выразительность вечерней светоцветовой среды объекта». Здесь стоимость работ оценивается в 2,5 миллиарда рублей (стоимость работ по благоустройству улицы Косыгина и Воробьевых гор лишь немногим больше и составляет, согласно тендеру, 2,7 миллиарда рублей).

Впервые ландшафтную подсветку газонов и деревьев в рамках «Моей улицы» делали в 2016 году на семи развязках МКАД с вылетными магистралями — на это город потратил почти 470 миллионов рублей (еще 1,4 миллиарда потратили на подсветку самих развязок). Новая инициатива — более масштабная. «Подсветка деревьев на Бульварном и Воробьевых горах — пробный проект, — рассказал „Медузе“ собеседник в комплексе городского хозяйства Москвы. — Если его результат понравится (мэру города) Сергею Семеновичу (Собянину), то проект может быть масштабирован на новые парки, которые создаются в Братеевской пойме, Южном Бутово, Марьино и других «спальниках».

Кто на этом зарабатывает?

Проект подсветки на Бульварном кольце разрабатывала компания «Архком». Ее единственный владелец — 24-летний Георгий Голубков, которому также принадлежит небольшое модельное агентство Names Models.

Павел Ливинский Фото с сайта mos.ru

Ранее компания уже разрабатывала несколько проектов благоустройства территорий по программе «Моя улица». Подряды по этим проектам, как правило, получает компания «Спецстрой», аффилированная с девелоперской компанией Capital Group, которая принадлежит бизнесмену Павлу Тё. Несмотря на то что в «Архкоме» отрицают связь с Тё, ряд файлов из проектной документации «Архкома», как уже сообщала «Медуза», был создан на компьютерах холдинга Capital Group.

Проектированием подсветки Воробьевых год занимается компания «Каскад-энерго», входящая в холдинг «Ташир» — это еще один крупный подрядчик программы «Моя улица».

Кто отвечает за расход денег из бюджета?

Тендер на ландшафтную подсветку проводит департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы. Это же ведомство занималось новогодним оформлением города в 2016 году. В январе 2017-го «Медуза», ознакомившись с прайс-листом производителя световых украшений, выяснила, что стоимость гирлянд на Тверской, закупленных городом по 2,24 миллиона рублей за штуку, была завышена примерно в пять раз.

Глава департамента Павел Ливинский, однако, заявил, что город сэкономил, потому что по прайс-листам «эти украшения стоят 3,3 миллиона». «Хочу особо подчеркнуть, что торжественности при украшении города можно добиться только с помощью световых эффектов, — сообщил Ливинский. — И самое бесценное то, что большое количество людей познакомилось и даже женилось в атмосфере праздника!»

37-летний Павел Ливинский возглавляет департамент топливно-энергетического хозяйства последние пять лет, а ранее работал коммерческим директором «Объединенной энергетической компании», принадлежащей правительству Москвы.

В этом году Ливинский стал самым богатым чиновником в московской мэрии. Согласно его декларации о доходах, за 2016-й Ливинский заработал 203,8 миллиона рублей — это более чем в два раза больше, чем у чемпиона по доходам в 2015 году, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина.

Ливинскому принадлежат 32 квартиры общей площадью почти в 2 400 квадратных метра, четыре машиноместа и нежилое помещение площадью 1 300 квадратных метров. Еще две квартиры общей площадью 309 квадратных метров находятся у чиновника в пользовании.

Пресс-служба мэрии Москвы не смогла оперативно ответить на вопросы о проектах ландшафтной подсветки. В приемной Павла Ливинского «Медузе» в пятницу, 7 июля, заявили, что начальник весь день участвует в панелях Московского урбанистического форума.