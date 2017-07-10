В понедельник, 10 июля, в России вступил в силу новый порядок регистрации автомобилей. Теперь будет проще владельцам машин, идентификационный номер которых съела ржавчина. А также определен механизм регистрационных действий в случаях возврата угнанных транспортных средств с перебитыми номерами, пишут СМИ.

При регистрации авто владельцу электронного полиса ОСАГО не нужно предъявлять его бумажную версию. Инспекторы ГИБДД будут самостоятельно проверять наличие полиса через систему межведомственного электронного взаимодействия, сообщает "Российская газета".

Оставившие заявку на регистрацию автомобиля через портал Госуслуг получат преимущество .Они смогут сразу приезжать на осмотр машины, а потом нужно будет обратиться в ГИБДД с уже готовой документацией.

Кроме того, инвалиды могут в случае необходимости попросить себе сурдопереводчика, а незрячие люди — зайти в здание ГАИ с собакой-поводырем, отмечает РБК.