Владимир Путин на открытии нового тоннеля Адлер-Красная Поляна за рулём ГАЗ-21, «Волга» 1956 г. выпуска.

Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Екатеринбурге, где поучаствовал в выставке «Иннопром-2017». Об этом сообщает Life.ru.

Осматривая представленные на выставке модели, Путин остановился у стенда «Ниссана», где презентован новый джип «Мурано», и вспомнил, что сам когда-то ездил на автомобиле этой марки.

Президент РФ рассказал, что в 90-е годы он работал в мэрии Петербурга и ездил на «Ниссане». «Это была не такая сложная машина, но мне очень нравилась», - поделился воспоминаниями глава государства.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса озвучила самые продаваемые автомобили в России по итогам июня 2017 года. В список экспертов попали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris.